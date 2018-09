25 settembre 2018- 18:40 Atradius Collections pubblica la dodicesima edizione dell'International Debt Collections Handbook

- La pubblicazione annuale dell'"International Debt Collections Handbook" di Atradius Collections interessa tutta la fase di recupero crediti in 46 paesi del mondo. Con questa 12° edizione vengono introdotti due nuovi paesi: Colombia e Arabia Saudita.

L'attuale e complessa situazione geopolitica ha esposto molte società a rischi commerciali piuttosto seri. Errati comportamenti nel regolare i pagamenti, complesse legislazioni locali e differenze culturali possono rappresentare per le società una sfida difficile nel recuperare i propri crediti all'estero. Per supportare il business nel recupero dei crediti commerciali, Atradius Collections ha lanciato nel 2008 la prima edizione dell'International Debt Collections Handbook, aggiornandolo poi con cadenza annuale.

Conoscenza globale ed approfondimenti locali.

Fin dalla sua prima pubblicazione, l'International Debt Collections Handbook è stato ben apprezzato dalle società che ne hanno fatto uso ed è diventato un prezioso strumento di informazione nella gestione dei recuperi all'estero. Dalla fase stragiudiziale (in cui si recupera, continuando a mantenere la relazione commerciale con il debitore) fino all'azione legale (gestita nel pieno rispetto della legislazione locale), l'International Collections Handbook fornisce preziosi approfondimenti uniti ad una consolidata esperienza professionale.

Una buona conoscenza del recupero in fase amichevole e delle specificità delle azioni legali nei singoli paesi è indispensabile per sopravvivere in un ambito di economia oramai globale, dice Rudi de Greve, Global Operations Director presso Atradius Collections. Con l'ultima edizione dell'International Debt Collections handbook, il business può essere ottimizzato, prendendo le giuste decisioni nella gestione dei pagamenti dovuti e nella tutela dei rischi per i trade futuri.

La dodicesima edizione dell'International Debt Collections handbook è ora disponibile al seguente link: https://atradiuscollections.com/global/publications/international-debt-collections-handbook.html

Atradius Collectionsin breve

Con la sua presenza in 31 paesi, Atradius Collections fornisce servizi di recupero crediti nel 96% dei paesi di tutto il mondo.

Con i suoi molteplici servizi, che vanno dalla third party collections all'azione legale e alla gestione del credit management, Atradius Colelctions affianca le società, ovunque nel mondo nel recupero delle fatture impagate.

Atradius Collections fa parte del Gruppo Catalano Occidente (GCO.MC), leader in Spagna e nel mondo nel settore dell'assicurazione del credito.

