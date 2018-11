5 novembre 2018- 16:26 Atradius e Kemiex lanciano la prima piattaforma online per i settori salute e nutrizione umana e animale

- La piattaforma garantisce gli scambi online e facilita l'identificazione di partner affidabili

Atradius e Kemiex lanciano la piattaforma digitale online dedicata alle materie prime dei settori farmaceutico, veterinario, alimenti e mangimi. Questo nuovo sito digitale consente ad acquirenti e venditori di princìpi e additivi farmaceutici attivi (API) di reperire partner commerciali affidabili per poter operare in condizioni di sicurezza. Atradius offre supporto in termini di informazioni sui rischi creditizi e sulle prospettive assicurative dei partner commerciali.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg )

La piattaforma è un'alternativa alle normali procedure commerciali che spesso richiedono tempi lunghi, sono suscettibili agli errori e possono essere limitate alle reti personali. Atradius e Kemiex anticipano anche l'esigenza di conformità ai severi regolamenti circa il controllo qualità nel settore salute e nutrizione umana e animale. Per la prima volta, Atradius rende disponibile l'assicurazione crediti per le transazioni commerciali sulla piattaforma Kemiex con un solo clic.

Mercato digitale mondiale

Gli utenti della piattaforma si collegano istantaneamente ad una rete mondiale di operatori qualificati per semplificare le procedure delle transazioni, accordarsi sulle politiche dei prezzi e mantenere il controllo operativo. Il vantaggio primario è che gli approvvigionatori e i fornitori si confrontano con controparti solvibili, affidabili, in linea con i regolamenti in vigore e che dispongono di sistemi di controllo qualità efficaci. Kemiex stabilisce se l'azienda in piattaforma soddisfa gli standard qualitativi, mentre Atradius stabilisce la solvibilità degli attori della piattaforma. Insieme valutano le aziende, le loro transazioni e il comportamento degli operatori per garantire la sicurezza delle transazioni sulla piattaforma.

Isidoro Unda, CEO Atradius: "Questa partnership strategica è un'ottima prova delle nostre capacità di creare soluzioni innovative per il cliente e di incrementare l'attività di assicurazione del credito. Occorre portarsi all'avanguardia della digitalizzazione e assecondare il cliente per il suo successo a livello globale".

La collaborazione tra Atradius e Kemiex è un traguardo importante nell'uso della moderna tecnologia per dare al cliente soluzioni innovative. Kemiex utilizza le ultime tendenze in materia di digitalizzazione, connettività, big data e funzioni social che offrono esperienze nuove agli utenti.

Pau Franquet, CEO Kemiex: "Quasi cento aziende dei settori farmaceutico, veterinaria, alimenti e mangimi sono entusiasti di questa innovativa soluzione di commercializzazione degli intermedi nell'ambito delle loro attività di approvvigionamento o distribuzione. Nonostante la presenza di altre soluzioni di incontro per taluni aspetti del processo di approvvigionamento, riteniamo che Kemiex sia la prima piattaforma online integrata mondiale in grado di fornire contatti con controparti affidabili in condizioni di sicurezza".

Atradius

Atradius è una società di assicurazione del credito a livello globale, attiva anche nel ramo cauzioni e recupero crediti, con una presenza strategica in oltre 50 Paesi. L’assicurazione del credito, cauzioni e recupero crediti offerte da Atradius proteggono le aziende dai rischi di mancato pagamento connessi alla vendita a credito di beni e servizi. Atradius fa parte del Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), uno dei maggiori assicuratori in Spagna ed uno dei maggiori assicuratori del credito commerciale a livello mondiale. Maggiori informazioni su https://group.atradius.com

Per ulteriori informazioni Atradius Corporate Communications Relazioni Esterne per l’ItaliaSilvia Ungaro Tel.: +39-06-688-12-533 E-mail: silvia.ungaro@atradius.com www.atradius.com

Segui Atradius sui Social Media Website: https://group.atradius.comLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atradiusTwitter: https://twitter.com/atradiusYouTube: https://www.youtube.com/user/atradiusgroup