AutoMobility LA annuncia sponsor, giudici e premi per la sua Top Ten Automotive Startup Competition presentata da Plug And Play & Sirius XM

- Il vincitore del premio finale di quest'anno riceverà 15.000 dollari in contanti

LOS ANGELES, 28 settembre 2018 /PRNewswire/ -- AutoMobility LA™ di Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) ha annunciato oggi che Plug and Play, uno dei migliori programmi acceleratore della Silicon Valley, e SiriusXM

Connected Vehicles, un nuovo servizio di sottoscrizione per auto connesse da SiriusXM, sono sponsor del 2018 Top Ten Automotive Startups Competition™ presentato da Plug and Play e Sirius XM (Top Ten). Inoltre, Audi e URBAN-X™, costruito da MINI e Urban Us, sono le società sponsor di supporto della competizione.

La quinta competizione annuale Top Ten vedrà tra i giudici i leader delle maggiori compagnie negli spazi automobilistico e tecnologico, tra cui Audi, Plug and Play, Porsche Consulting, Sansea Consulting, e Sirius XM Connected Vehicles, e molti altri. A ottobre i giudici sceglieranno tre startup che passeranno alla fase successiva della competizione; le aziende presenteranno le loro innovazioni all'AutoMobility LA. A seguito delle presentazioni dal vivo, i giudici prenderanno una decisione e sceglieranno il vincitore del premio finale.

Il premio finale sarà di 15.000 dollari in contanti. Tutti i finalisti riceveranno uno spazio espositivo presso l'AutoMobility LA, oltre a pubblicità e all'esposizione di alcune delle case automobilistiche più influenti del mondo, leader del settore tecnologico, sviluppatori, investitori e altro ancora.

Top Ten offre una piattaforma per startup nel settore della tecnologia dell'auto per presentare le loro idee e tecnologie avanzate agli investitori e autorità più influenti del settore. Ogni anno, gli alunni Top Ten continuano a fare progressi degni di nota e annunci che promuovono ulteriormente l'industria della mobilità. Il vincitore Top Ten dello scorso anno, lo sviluppatore di realtà aumentata svizzero WayRay, si è assicurato un investimento da parte di Porsche durante il suo attuale round di finanziamento della Serie C, portando il valore totale del suo finanziamento a 80 milioni di dollari. Il finalista del 2017 Top Ten, Innoviz Technologies, sta ora lavorando con BMW per consentire ai suoi veicoli autonomi di Livello 3-5 di "vedere" lo spazio circostante grazie ai sensori LiDAR.

"La Top Ten Automotive Startup Competition è parte integrante del nostro salone e continua a mostrare la nostra dedizione nel trovare le prossime grandi startup che faranno avanzare l'industria della mobilità," ha dichiarato Terri Toennies, Vice Presidente Esecutivo e Direttore Generale di AutoMobility LA e LA Auto Show. "Continuiamo a essere incuriositi dalle sorprendenti presentazioni di aziende di tutto il mondo che stanno cercando di spostare l'ago nello spazio automobilistico e tecnologico. Siamo entusiasti del salone di quest'anno e vedremo il talento, le idee e le collaborazioni che si costruiranno durante e dopo il salone."

Le iscrizioni per il Top Ten di quest'anno si chiuderanno domenica 30 settembre. Per maggiori informazioni o per presentare la propria domanda di partecipazione, visitare https://automobilityla.com/top-ten-startups.

Il 2018 Top Ten Automotive Startups Competition™ presentato da Plug and Play e Sirius XM si terrà nel Technology Pavilion durante l'AutoMobility LA martedì 27 novembre.

Per ulteriori informazioni sull'AutoMobility LA, eseguire la registrazione per partecipare o per prenotare una camera in hotel con il fornitore ufficiale del salone, visitare AutoMobilityLA.com.

Per ascoltare conferenze, interviste e chiacchierate da casa, scaricate e sintonizzatevi sul podcast di AutoMobility LA ospitato da Tim Stevens di CNET: https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2018 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2018 aprirà al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show è approvato da Greater L.A. New Car Dealer Association ed è offerto da ANSA Productions. Per ricevere le notizie e informazioni aggiornate sul salone, seguire LA Auto Show su Twitter su Twitter, Facebook o Instagram e per ricevere gli avvisi iscriversi sul sito web http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate https://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram. Ascolta le giurie, le interviste e i discorsi inaugurali precedenti sul nuovo podcast di AutoMobility LA su https://automobilityla.com/podcast/.

