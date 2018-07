16 luglio 2018- 16:35 Avantor® introduce l'identità del nuovo marchio

- RADNOR, Pennsylvania, 16 luglio 2018 /PRNewswire/ -- A seguito dell'acquisizione di VWR nel 2017, Avantor ha introdotto oggi un nuovo logo e una nuova identità visiva, per comunicare la posizione della società come leader globale nella fornitura di prodotti, servizi e soluzioni per professionisti dei settori Life science e dell'industria tecnologica avanzata.

"Questo step rappresenta una pietra miliare per Avantor nel processo diintegrazione con VWR", ha detto Michael Stubblefield, CEO. "Trasformiamo la nostra presenza visiva globale per conferire un'espressione fresca e distintiva alla nuova azienda Avantor e alla nostra mission di mettere in moto la scienza per creare un mondo migliore".

La nuova identità visiva cattura due solide eredità e le combina in un unico simbolo. La curva fluida simboleggia l'agilità di un'azienda sempre pronta ad adattarsi alle esigenze del cliente. È il percorso infinito della scoperta scientifica, che simboleggia lo slancio che spinge Avantor in avanti verso il futuro.

A seguito del rebranding, Avantor continuerà a portare avanti il nome e l'entità aziendale, mentre il nome VWR resterà come marchio del canale di distribuzione, rappresentando la piattaforma principale per gli ordini dei clienti. La nuova identità visiva verrà implementata in tutti i documenti e i mezzi aziendali, presentando un' identità comune e allineata che rispecchia l'integrazione delle due aziende.

La nuova identità verrà lanciata nel tempo su tutte le piattaforme della società, comprese le insegne delle sedi, il web, i materiali promozionali, le etichette e la documentazione dei prodotti.

La modifica del logo non inciderà sulla funzionalità e-commerce, sulla qualità o sulle specifiche dei prodotti, sulla disponibilità dei prodotti o sulle prestazioni di consegna dei servizi.

M. Stubblefield ha aggiunto: "Con questo nuovo logo e questa nuova identità visiva, stiamo lanciando un marchio globale che rappresenta quello a cui tengono i nostri clienti: qualità e scelta, competenze ed esperienza comprovate, servizi collaborativi e soluzioni innovative e personalizzate".

Per maggiori informazioni su Avantor, visitare www.settingscienceinmotion.com.

Informazioni generali su Avantor

Avantor® è un produttore e distributore globale di prodotti, servizi e soluzioni di alta qualità per professionisti dei settori Life science e dell'industria tecnologica avanzata. In qualità di marchio del nostro canale di distribuzione, VWR offre un'esperienza di acquisto fluida e integrata, ottimizzata in base al modo di operare dei nostri clienti. Dalle sue sedi in oltre 30 paesi del mondo, l'azienda ha l'obiettivo di agevolare il successo dei suoi clienti nei settori biofarmaceutico, farmaceutico, dei dispositivi medici, della diagnostica, sanitario, formativo, industriale, governativo, aerospaziale, della difesa e dei semiconduttori. Per ulteriori informazioni, visitare www.settingscienceinmotion.com.

