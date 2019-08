5 agosto 2019- 10:58 Azienda in crisi? Le soluzioni esistono, ecco dove cercarle

(Pescara, 5 agosto 2019) - Pescara, 5 agosto 2019 - Esistono aziende che non si sono mai trovate in difficoltà? La risposta è no. Qualsiasi azienda o professionista almeno una volta avrà affrontato un momento di crisi. Alcuni riescono a riprendersi e tornare a vedere la luce, altri invece non riescono a superare l’impasse e rischiano addirittura di fallire. Quando ci si trova in stallo o peggio si stanno accumulando debiti, c’è bisogno di riattivare prima possibile il business, ma bisogna farlo attraverso interventi concreti ed efficaci. Bisogna sapere che risanare un’azienda è perfettamente possibile, ma può essere un percorso erto e pieno di difficoltà. Se l’azienda arranca, di certo a livello interno si crea una gran confusione e spesso ne conseguono anche spaccamenti all’interno dei team. In una situazione simile è difficile trovare una via d’uscita da soli. La cosa migliore è sempre chiedere aiuto all’esterno. Esistono servizi creati da aziende specializzate proprio nel riportare l’ordine, la razionalità e l’efficacia all’interno dei processi gestionali aziendali e così si ricomincia a fatturare, anche oltre le aspettative.

Marketing Col Cuore: ecco come lavorare per risollevare il business

Tra i tanti servizi offerti oggi dalle aziende, ve ne sono alcuni che si possono considerare davvero innovativi e di supporto allo stesso tempo, come quelli offerti dai professionisti di Marketing Col Cuore. Si tratta della principale azienda italiana che offre servizi nel campo del B2B. Lo scopo è quello di insegnare ad altre aziende che vogliono crescere nell’espressione della loro identità aziendale. Gli esperti di Marketing Col Cuore offrono servizi specialistici ed attività di comunicazione integrata, aprendo alle aziende le porte di sistemi gestionali evoluti. Ma più di ogni altra cosa essi sono in grado di sviluppare un piano di risanamento aziendale per aziende in crisi. I piani di risanamento dell’azienda nascono dall’uso di metodologie innovative e digitali. Marketing Col Cuore, infatti, si avvale di partner come DynControl, uno dei primissimi strumenti di simulazione direzionale/gestionale da remoto, creato per essere di semplice comprensione e utilizzo. DynControl nasce dalla volontà di diffondere negli ambienti imprenditoriali come me piccole e medie imprese, le Start-up, i professionisti e i consulenti, l’uso di strumenti di gestione 2.0 che siano di supporto per le scelte direzionali e strategiche per il miglioramento aziendale.

I servizi di Marketing Col Cuore

I servizi dell’azienda si possono scoprire tutti dettagliatamente sul suo sito ufficiale: Marketingcolcuore.com. Essi si compongono di applicazioni che fungono da strumenti operativi e come tecnologie innovative da applicare ai business. Questo comporta, soprattutto per chi si trova a gestire una crisi aziendale, di poter contare su servizi migliori che guardano al futuro, in grado di offrire buone tempistiche di realizzazione degli obiettivi e la riduzione dei costi. Ecco un quadro di quello che un’azienda può ricevere da Marketing Col Cuore: •Servizi gestionali da remoto: grazie ad applicazioni come DynControl l’improvvisazione non ha più spazio nella gestione aziendale. Si può avere supporto per realizzare il business plan, come anche per la pianificazione del business aziendale, il tutto con un help desk attivo 24 ore. •Formazione: per un’azienda che intende crescere anche la formazione nel campo del marketing è importante, per questo Marketing Col Cuore offre corsi in e-learning, master e materiale informativo multimediale di alta qualità.

Portare l’innovazione e un controllo dei processi ottimizzato in seno alla propria azienda, può aiutarla a sviluppare una gestione virtuosa che previene o libera dalle crisi. Grazie ad applicazioni moderne e innovative e al supporto di consulenti esperti, Marketing Col Cuore intende entrare nel vivo dei problemi di un’azienda allo scopo di affrontarli e risolverli. Con i moderni strumenti messi a disposizione dalla tecnologia prendere anche le decisioni cruciali per il proprio business può diventare un processo più veloce e semplificato.

Per maggiori informazioni Sito Web: https://www.marketingcolcuore.com/Un progetto di: Dorota Mieczyslawa Grannonio – PescaraP.IVA 09100860965

