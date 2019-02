22 febbraio 2019- 11:00 Azionari e paesi emergenti i driver di crescita nel 2019

(Milano, 22 febbraio 2019) - Nel numero in edicola di Le Fonti Asset Management tutti i risultati del sondaggio. In copertina Paolo Proli (Amundi), racconta i successi del gruppo francese.

Milano, 22 febbraio 2019 - Cover story del prossimo numero di Le Fonti Asset Management, il magazine dedicato al risparmio gestito e gli investimenti edito da Le Fonti, dedicata ad Amundi che, nonostante un 2018 difficile per i mercati, ha registrato ottimi risultati in termini di raccolta netta, contribuendo per l’85% alla raccolta netta complessiva di tutto il mercato italiano. A raccontare i risultati della società e i nuovi obiettivi che questa si pone, Paolo Proli, Head of retail distribution di Amundi, che si sofferma sull’atteggiamento che gli investitori dovranno mantenere nel corso del 2019, basato su cautela, flessibilità ed attenta gestione della volatilità.

Il numero di Le Fonti Asset Management vede la pubblicazione dell’ormai consueto sondaggio che coinvolge consulenti finanziari, private banker e wealth manager. Secondo l’indagine, saranno i paesi emergenti a riservare le maggiori soddisfazioni per gli investitori per l’anno in corso. I 1.317 professionisti che hanno partecipato al sondaggio hanno tracciato le principali indicazioni del mercato dei prossimi mesi. Saranno in particolare i fondi azionari il principale fattore di crescita dei portafogli degli italiani (50,34%), seguito da fondi tematici (47,99%) e da multi-asset (36,07%). Nonostante il grande interesse sulle tematiche SRI, solo il 19% del campione dichiara che sarà un tema di investimento fondamentale nel corso del 2019. I fondi comuni di investimenti continuano ad essere le soluzioni preferite, ma grande successo anche per i certificati che, al netto dei fondi comuni, hanno riscosso il 45,64% delle preferenze, seguiti da ETF (40,27%) e Unit Linked (38,42%). Le difficoltà dei mercati negli ultimi mesi del 2018 e l’introduzione della MiFID II, sembrano non avere intaccato la fiducia di consulenti, i quali dichiarano che l’atteggiamento dei clienti in termini di propensione all’investimento rimarrà invariato (54,19%). Sul podio delle società che raccolgono i maggiori consensi da parte dei consulenti: Fidelity International (31,21%), Morgan Stanley IM (30,03%) e Pictet AM (29,53%).

Il numero di Le Fonti Asset Management in edicola è un numero particolare, che presenta diverse nuove rubriche e approfondimenti che vedono al centro società di gestione, ma anche tutti i player della filiera del risparmio gestito. Un’uscita che anticipa un grande rinnovamento in termini di contenuto e di layout che vedrà la luce nell’uscita di marzo/aprile e verrà presentato al Salone del Risparmio.

Tante nuove iniziative che vedono il coinvolgimento anche della redazione televisiva di Le Fonti TV, la prima live streaming television che, con le sue 11 ore quotidiane di diretta, aggiorna gli spettatori sui movimenti dei mercati e informa il pubblico dei professionisti attraverso approfondimenti dedicati ricchi di ospiti di rilievo e grazie anche a partnership con importanti player del settore tra cui Morningstar e AdviseOnly.

