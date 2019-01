25 gennaio 2019- 18:43 Bangkok Airways apre i cieli alla rotta Bangkok - Cam Ranh, Vietnam

- Bangkok Airways è la prima compagnia aerea a implementare un collegamento diretto tra Bangkok e Cam Ranh. La città, nota come "Riviera del Mar Cinese Meridionale", è situata sulla costa sudorientale del Vietnam, a soli 30 minuti da Nha Trang, una delle spiagge più ambite del Paese, ed è meta turistica ricca di attrazioni e attività ricreative tra cui templi buddhisti, chiese cattoliche in stile gotico, sorgenti termali, saline e cascate uniche al mondo. Il collegamento a Cam Ranh agevola inoltre i viaggiatori che si avvalgono di compagnie partner di Bangkok Airways per raggiungere Dalat e Mui Ne, e da lì Ho Chi Minh City.

Link VDO su Cam Ranh: https://www.youtube.com/watch?v=bN3VmZtwSkM

Cam Ranh è la quarta destinazione vietnamita che si aggiunge all'offerta di Bangkok Airways dopo gli eccellenti risultati ottenuti dalle rotte Bangkok -- Danang, Bangkok -- Phu Quoc e Chiang Mai -- Hanoi lanciate rispettivamente a maggio 2016, ottobre 2017 e marzo 2018.

Con quattro voli alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), a partire dal 25 gennaio 2019 il velivolo Airbus A319 da 144 posti lascerà Bangkok (Suvarnabhumi) con il volo PG993 alle 10.20 per arrivare al Cam Rahn International Airport alle 12.05. Il volo di ritorno PG994 partirà da Cam Ranh alle 12.55 con arrivo a Bangkok (Suvarnabhumi) alle 14.40.

Nella lounge boutique dell'aeroporto di Suvarnabhumi tutti i passeggeri di Bangkok Airways potranno usufruire di snack e bevande calde e fredde gratuiti e connessione Wi-Fi. I viaggiatori business class di Bangkok Airways e i passeggeri aderenti al programma FlyerBonus Premier potranno inoltre intrattenersi presso la Blue Ribbon Club Lounge che offre servizi tra cui pasti caldi, sala doccia personale, sala massaggi e silenziosa sala lettura privata con funzione di sala riunioni dedicata.

Per ulteriori informazioni, visitare www.bangkokair.com

