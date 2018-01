BB&T comunica importanti ricavi per il quarto trimestre e registra utili trimestrali da record; I ricavi diluiti per azione salgono del 16,1% su base annuale rispetto al terzo trimestre del 2017

- Escludendo i costi prima delle imposte antecedenti alla fusione e di ristrutturazione per $22 milioni ($14 milioni dopo le imposte) e gli adeguamenti fiscali dovuti alla riforma risultanti in un netto di spesa dopo le imposte di $43 milioni, il reddito netto disponibile per gli azionisti ordinari è risultato di $671 milioni, ovvero di $0,84 per azione diluita, con un aumento del 30,5% su base annuale rispetto a $0,78 dell'ultimo trimestre.

Per il terzo trimestre del 2017 il reddito netto disponibile per gli azionisti ordinari è risultato di $597 milioni ($0,74 per azione diluita) e di $592 milioni ($0,72 per azione diluita) per il quarto trimestre del 2016.

Per l'anno complessivo, il reddito netto disponibile per gli azionisti ordinari è stato di $2,2 miliardi, o $2,74 per azione diluita. Nel 2016, il reddito netto disponibile per gli azionisti comuni era stato di $2,3 miliardi o $2,77 per azione diluita. Escludendo i costi relativi alla fusione e alla ristrutturazione e una serie di voci, il profitto diluito per azione adeguato è risultato di $3,14 nel 2017, con un aumento del 9,4% rispetto a $2,87 del 2016.

"Abbiamo realizzato un fantastico quarto trimestre con incassi da record e un ottimo controllo delle spese" ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Kelly S. King. "I ricavi equivalenti imponibili hanno raggiunto i $2,9 miliardi, una crescita del 7,4% su base annuale rispetto all'ultimo trimestre. Ci aspettiamo una forte crescita nei profitti del 2018.

"Le spese totali per il trimestre sono state pari a $1,9 miliardi e la nostra efficienza relativa agli standard contabili è risultata del 64,7%, principalmente a causa delle spese legate al passaggio apportato dalla riforma fiscale," ha affermato King. "Il nostro coefficiente di efficienza corretto di 57,2% riflette significativi progressi nella procedura di ottimizzazione.

"Sebbene i prestiti totali medi siano piatti rispetto all'ultimo trimestre, i mutui di esercizio sono aumentati del 3,9%, con l'esclusione dei mutui di qualità per auto, residenziali e PCI, che stanno diminuendo come pianificato" ha affermato King. "La qualità del nostro credito è molto elevata poiché i crediti non performanti sono migliorati e i mutui scaduti da 90 o più giorni e gli storni netti sono rimasti relativamente stabili a livelli molto bassi."

Elementi principali dei rendimenti del quarto trimestre 2017

Presentazione degli utili e sintesi dei rendimenti trimestrali

Per ascoltare la teleconferenza in diretta di BB&T relativa agli utili del quarto trimestre del 2017 alle 8 ET di oggi, chiamare il 866-519-2796 e immettere il codice di partecipazione 885781. Durante la teleconferenza sugli utili verrà impiegata una presentazione, disponibile sul nostro sito web https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. Repliche della teleconferenza saranno disponibili per 30 giorni chiamando il 888-203-1112 (codice di accesso 4313363).

La presentazione, che comprende un'appendice di riconciliazione delle dichiarazioni non pertinenti agli standard contabili è disponibile al seguente indirizzo https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. La Sintesi dei Rendimenti Trimestrali di BB&T per il terzo trimestre del 2017, che contiene piani finanziari dettagliati, è disponibile sul sito web di BB&T su https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.

Informazioni su BB&T

I rapporti di capitale sono preliminari.

Il presente comunicato stampa contiene informazioni finanziarie e misure dei rendimenti determinate utilizzando metodi diversi da quelli previsti dalle procedure contabili generalmente accettate negli Stati Uniti d'America ("GAAP"). La direzione di BB&T utilizza tali misure "non-GAAP" nelle proprie analisi dei rendimenti della Società e dell'efficienza delle proprie attività. La direzione ritiene che tali misure non GAAP forniscano una migliore comprensione delle attività in corso e migliorino la confrontabilità dei risultati con quelli dei periodi precedenti oltre a evidenziare gli effetti di voci significative nel periodo in corso. La società ritiene che un'analisi significativa dei propri rendimenti finanziari richieda la comprensione dei fattori su cui si basano tali rendimenti. La direzione di BB&T ritiene che gli investitori possano trovare utili queste misure finanziarie non-GAAP. La diffusione di questi dati non deve essere considerata come un sostituto di misure finanziarie determinate secondo quanto previsto dai GAAP, e non sono necessariamente confrontabili con le misure dei rendimenti non-GAAP che possono essere presentate da altre società. Di seguito viene presentato un elenco dei tipi di misure non GAAP usate nel presente comunicato stampa:

La riconciliazione di tali misure non-GAAP con le misure GAAP meglio confrontabili è inclusa nella Sintesi dei Rendimenti Trimestrali di BB&T per il quarto trimestre 2017, disponibile sul sito web BBT.com.

Il presente comunicato stampa contiene delle dichiarazioni previsionali secondo quanto previsto dal Private Securities Litigation Reform Act (Legge di Riforma sulle controversie in merito ai titoli privati) del 1995, relativamente alle condizioni finanziarie, ai risultati delle attività, ai business plan e al rendimento futuro di BB&T. Le dichiarazioni previsionali non si basano su fatti storici e reali, ma rappresentano le opinioni e quanto presunto sulle attività commerciali di BB&T, sulle condizioni economiche e su altre condizioni future. Tenuto conto che le dichiarazioni previsionali si riferiscono al futuro, esse sono soggette a incertezze tipiche, rischi e cambiamenti nelle circostanze che sono di difficile previsione. I risultati effettivi conseguiti da BB&T possono differire di fatto da quelli previsti dalle presenti dichiarazioni previsionali. Locuzioni quali "anticipa," "crede," "stima," "si aspetta," "prevede," "intende," "pianifica" "ha in programma," "può," "potrà," "deve," "potrebbe," e altre espressioni simili servono a identificare tali dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni sono soggette a fattori che potrebbero determinare differenze di fatto tra i risultati effettivi e quelli anticipati. Nonostante non vi siano garanzie che eventuali elenchi di rischi e incertezze o di fattori di rischio possano essere completi, fattori importanti che potrebbero determinare differenze sostanziali tra quelli riportati nelle dichiarazioni previsionali, che comprendono, ma senza limitarsi a questi, anche i rischi e le incertezze discusse più estesamente nella voce 1A-Fattori di rischio nel nostro Rapporto annuale su Modello 10-k per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2016, e negli eventuali documenti presentati successivamente da BB&T alla SEC (Commissione di controllo sui titoli e la borsa degli Stati Uniti):

I lettori non devono fare eccessivo affidamento sulle presenti dichiarazioni previsionali che sono vere soltanto alla data in cui viene rilasciato il presente rapporto. I risultati effettivi potrebbero differire da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Fatta eccezione per quanto richiesto dalle leggi o dalle norme applicabili, BB&T non assume alcun obbligo in merito alla revisione o all'aggiornamento pubblico delle dichiarazioni previsionali per qualsivoglia motivazione.