18 ottobre 2018- 18:43 BB&T comunica utili trimestrali da record pari a $1,01 per azione ordinaria diluita; un aumento di $0,27, o 36,5%, rispetto al terzo trimestre del 2017

- Escludendo le spese di ristrutturazione e relative alla fusione al lordo delle imposte di $18 milioni ($13 milioni al netto delle imposte), il reddito netto disponibile agli azionisti ordinari è stato di $802 milioni, o $1,03 per azione diluita.

Il reddito netto disponibile agli azionisti ordinari era pari a $775 milioni ($0,99 per azione diluita) per il secondo trimestre del 2018 e $597 milioni ($0,74 per azione diluita) per il terzo trimestre del 2017.

"Siamo lieti di comunicare utili da record grazie a forti ricavi, una crescita dei mutui di base ampia e un robusto controllo delle spese", ha affermato il Presidente e AD Kelly S. King. "I ricavi hanno superato i $2,9 miliardi e abbiamo ottenuto dei record sia nel reddito da interessi netto che nel reddito non derivato da interessi.

"Continuiamo a eseguire numerose strategie che creano una redditività più diversificata e resistente, pur investendo sostanzialmente nella nostra piattaforma digitale per creare esperienze eccezionali per i clienti.

"Il reddito netto da interessi è stato alimentato da una crescita dei mutui del 5,8%, ha affermato King. "Il reddito non derivato da interessi è stato alimentato dal reddito assicurativo, che ha tratto vantaggio dall'acquisizione di Regions Insurance oltre che dalla crescita organica.

"La qualità dei crediti rimane eccellente ed è ulteriormente migliorata nel terzo trimestre. I crediti non performanti e i mutui scaduti da 90 o più giorni sono diminuiti rispetto a livelli che erano già estremamente bassi", ha affermato King.

"Siamo orgogliosi dei nostri associati che continuano a lavorare a stretto contatto con i nostri clienti e con le comunità che sono state colpite dai recenti uragani", ha affermato King. "Stiamo stringendo collaborazioni con la Croce Rossa americana, la Samaritan's Purse e molte altre organizzazioni locali di assistenza per dare una mano negli impegni di ricostruzione in corso".

Punti principali delle prestazioni del terzo trimestre 2018

Presentazione degli utili e sintesi dei rendimenti trimestrali

Informazioni su BB&T

BB&T è una delle maggiori società di holding di servizi finanziari negli Stati Uniti con attività per $222,9 miliardi e una capitalizzazione di mercato di circa $37,4 miliardi al 30 settembre 2018. BB&T vanta una lunga tradizione di eccellenza nella comunità bancaria, e offre un'ampia gamma di servizi finanziari tra cui servizi bancari al dettaglio e commerciali, investimenti, assicurazioni, wealth management, asset management, mutui ipotecari, corporate banking, mercati di capitale e mutui specializzati. Con sede a Winston-Salem, N.C., BB&T gestisce oltre 1.900 centri finanziari in 15 stati e Washington, D.C. ed è nota per distinguersi per il servizio ai clienti da parte di Greenwich Associates per i servizi bancari alle piccole aziende e al mercato medio. Maggiori informazioni su BB&T e sulla linea di prodotti e servizi sono disponibili sul sito web BBT.com.

