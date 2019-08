6 agosto 2019- 09:49 Beesprint: gestire gli affitti brevi non è più un problema

(Milano, 6 agosto 2019) - Beesprint nasce con l’intento di ottimizzare il più possibile la comunicazione tra cliente e affittuario, sia attraverso il corretto inquadramento nei portali dedicati, quali Expedia o Booking.com, sia per la gestione dell’appartamento stesso. Dal servizio fotografico, alle prenotazioni, passando per il calcolo del prezzo più consono da applicare, Beesprint è leader negli affitti brevi per conto terzi.

Affittare un appartamento o una stanza, a breve o medio termine, non è solo una mera transazione commerciale ma richiede un’operazione di marketing accurata che fidelizzi il cliente. Gli affittuari potranno contare su esperti del settore che posizioneranno la location sul web con foto e descrizioni adeguate, gestiranno una vera e propria reception virtuale e seguiranno la pratica dal pagamento alle pulizie finali. In quest’ottica, sarà possibile seguire gli sviluppi riguardanti il proprio immobile senza pensieri e, soprattutto, con la certezza di ottenere il massimo. Tutto questo, sia che si tratti di affitti brevi a Romache di gestione degli affitti a Milano. Beesprint opera anche a Bologna, Verona, nel Tirolo, Barcellona e Tenerife.

L’iter da seguire è molto semplice: se, ad esempio, avete una seconda casa a Roma e volete affittarla senza timori, preoccupandovi solo del ricavo che potrete averne, i professionisti di Beesprint sapranno come proporla al meglio in alternativa ai più comuni alberghi, magari sottolineando la possibilità di gestire il proprio soggiorno in piena autonomia in una città d’arte dove non è possibile essere legati ad orari prestabiliti. Allo stesso modo, vi verrà consigliata la soluzione migliore in caso di appartamenti con stanze numerose (specie in caso di veri e propri bed & breakfast), con la possibilità di affittarle anche singolarmente. Al momento del contatto con il potenziale cliente, verrà fornita una prima consulenza nella quale verrà stabilito il tempo di soggiorno e un’assistenza attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Beesprint si occuperà del check-in e del check-out, includendo tutte le pratiche burocratiche e amministrative del caso, oltre che le pulizie finali con un servizio puntuale e professionale, affinché i clienti successivi trovino un’ambiente ineccepibile dal punto di vista igienico.

Il sito, dal quale sarà possibile contattare gli esperti di Beesprint, ha un modulo di contatto e un servizio chat per la messaggistica istantanea, oltre a un blog dedicato che si propone di rispondere a tutte le domande che potrebbero sorgere, con articoli mirati. Si toccano temi attuali come la stesura di un regolare contratto di locazione, che non deve prevedere subaffitto e presentare tutte le caratteristiche applicabili a una casa-vacanze. Di estrema importanza è anche la durata dell’affitto, che influenzerà il tipo di accordi: una locazione turistica lunga si soffermerà sulle clausole relative alle modalità di rateizzazione del canone e della corresponsione della caparra iniziale; una locazione breve dovrà contenere indicazioni sul recesso e sulle spese accessorie, mentre una brevissima potrebbe prevedere un forfettario che riguardi i consumi. Inoltre, se l’affitto prevede una forbice temporale superiore ai 30 giorni, si dovrà provvedere alla regolare registrazione di tale contratto: andranno pagate le spese relative a questa operazione e denunciata alle autorità la presenza del locatario entro 48 ore. Beesprint si occuperà di tutti questi aspetti in modo efficiente e, soprattutto, secondo le normative vigenti.

Affittare un appartamento o una stanza per brevi periodi è sempre conveniente, e può portare a guadagni superiori fino al 25%, soprattutto se si valutano aspetti quali l’alta stagione e il numero di notti. Infine, chi si fermi solo per pochi giorni, o settimane, difficilmente si rivelerà un affittuario moroso o provocherà spiacevoli disagi.

