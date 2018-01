Belle è la principessa Disney più amata di sempre, Biancaneve e la Bella Addormentata fuori dalle prime 10.

17 gennaio 2018- 11:00

(Arezzo, 17 gennaio 2018) - Le Mamme e i Bambini, ascoltatori di Radio UAO, dopo 5 settimane di votazioni hanno eletto la protagonista della Bella e la Bestia come la migliore di tutti i tempi.

Arezzo, 17 gennaio 2018 - Radio UAO - La radio dei bambini, ogni giorno per 5 settimane ha proposto una sfida e attraverso il suo sito, i canali social, whatsapp e soprattutto con le dirette live su facebook ha coinvolto i suoi ascoltatori, prevalentemente mamme con i loro figli, a decretare quale fosse la loro protagonista preferita, raccogliendo in totale oltre 50mila voti.

Belle vince in finale contro un'altra protagonista degli anni 90 Ariel - La Sirenetta con il 56% dei voti. A loro volta avevano superato in semifinale Rapunzel e Cenerentola, solo quinta una delle favorite, Elsa di Frozen.

Le due protagoniste giunte in finale sono accumunate da uno spirito anticonformismo ed etichettate dal resto della società in cui vivono come strane e diverse. Nelle loro storie non si vede il "colpo di fulmine", bensì un tipo di interesse più profondo per lo stile di vita e per la natura dell'uomo, che solo successivamente si tramuta in amore. Sia Belle che la Sirenetta ma anche Rapunzel arrivata terza, sono eroine determinate ad essere protagoniste ed artefici del loro destino. Biancaneve ed Aurora, principessa della Bella Addormentata, hanno superato solo il primo turno piazzandosi fuori dalle prime 10. Ormai rappresentano uno stereotipo di donna superato, sono creature miti, fragili, da proteggere, puntano tutto sulla loro bellezza e sulla grazia lasciando indietro ogni tipo di spirito di iniziativa, riescono a salvarsi solo grazie agli altri e, in particolar modo, grazie al fiero, forte e perfetto principe azzurro.

Quella del concorso sulle protagoniste Disney è una delle tante iniziative della webradio Radio UAO, la radio per bambini più ascoltata d'Italia, per coinvolgere i bambini con i loro genitori, il portale web (www.uaoradio.net) e il palinsesto sono pensati per seguire i vari momenti della giornata dei più piccoli, dalla sveglia alla scuola, dal momento del gioco fino alla nanna, trasmettendo musiche, canzoni, filastrocche, storie ed attività volte a far vivere momenti di divertimento e di intrattenimento per chi vive a contatto con i bambini: genitori, nonni, insegnanti, medici pediatrici.

Radio UAO nel febbraio 2017 è stata la prima radio in assoluto italiana ha trasmettere in diretta live audio su Facebook.

La classifica finale delle prime posizioni del concorso la Principesse Disney preferita di tutti i tempi:

1. Belle di la Bella e la Bestia

2. Ariel - La Sirenetta

3. Rapunzel

4. Cenerentola

5. Elsa di Frozen

6. Oceania

7. Jasmine

8. Pocahontas

9. Anna di Frozen

10. Merida di Ribelle

11. Mulan

12. Aurora della Bella Addormentata

13. Biancaneve

14. Lady Marion di Robin Hood

15. Alice nel paese delle meraviglie

16. Tiana di La principessa e il Ranocchio

