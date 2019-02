18 febbraio 2019- 15:31 Bitstop svela la prossima generazione di ATM di Bitcoin alla conferenza EuroCIS

- La piattaforma software ATM di Bitcoin di Bitstop, abbinata all'hardware leader del settore di KIOSK, definisce un nuovo standard nel settore degli ATM di Bitcoin, un settore che è cresciuto dal nulla cinque anni fa fino a contare oltre 4.000 ATM di Bitcoin nel 2018 (coinatmradar.com). Più di 1000 ATM di Bitcoin sono stati installati in Europa con distributori in tutta la Germania, Austria, Spagna, Italia, Portogallo, Polonia e Regno Unito. In tutto il mondo, vengono installati distributori quotidianamente.

Gli ATM di Bitcoin permettono ai commercianti di monetizzare l'ingombro al suolo inutilizzato e aumentare il traffico pedonale verso il punto vendita. Gli ATM di Bitcoin sono sempre più comuni nei tradizionali punti vendita al dettaglio come supermercati, centri commerciali, stazioni di benzina, hotel e aeroporti.

In occasione dell'annuncio del partenariato sulla soluzione ATM di Bitcoin, William Butler, Amministratore Delegato di KIOSK, ha dichiarato: "Bitstop è una delle aziende più esperte nel settore degli ATM di Bitcoin e siamo molto felici di lavorare con loro. È entusiasmante essere in prima linea in una nuova applicazione finanziaria self-service con un potenziale di crescita così grande."

Andrew Barnard, Amministratore Delegato e co-fondatore di Bitstop, ha affermato: "Gli ATM di Bitcoin sono una delle poche attività in Bitcoin e Blockchain che possono effettivamente produrre entrate. È per questo che abbiamo progettato una soluzione ATM di Bitcoin facile, che altri operatori possono gestire con il nostro supporto. Il nostro partenariato combina la profonda esperienza di Bitstop e l'esperienza nel settore degli ATM di Bitcoin con gli oltre 25 anni di esperienza di KIOSK nel settore della progettazione e dell'ingegneria. Il risultato è un ATM di Bitcoin semplice, sicuro e affidabile, a vantaggio del consumatore, dell'operatore e del rivenditore.

Informazioni su Bitstop:Bitstop è una piattaforma software Bitcoin. Fondata nel 2013, Bitstop è una delle prime aziende pioniere nel settore degli ATM Bitcoin, la cui missione è costruire strumenti e servizi che rendano Bitcoin più facile e accessibile. Per saperne di più https://bitstop.co/franchise

Informazioni su KIOSK Information Systems:Azienda leader del mercato nelle soluzioni self-service, KIOSK fornisce una comprovata esperienza nella progettazione, sviluppo di applicazioni, integrazione, produzione, supporto sul campo e servizi gestiti anche per le piattaforme self-service più sofisticate. https://kiosk.com/

Contatti

BitstopSerguei Hernandez, serguei@bitstop.co

KIOSK Information SystemsCheryl Madeson, cmadeson@kiosk.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/822259/Bitstop_Bitcoin_ATM_EuroCIS.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/628363/Bitstop_Logo.jpg