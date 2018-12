7 dicembre 2018- 11:53 Biz Academy è la business academy italiana tutta al femminile per crescere sul web un business autentico e proficuo, senza sacrificare la propria libertà

(Milano, 7 Dicembre 2018) - Milano, 7 Dicembre 2018. E' dedicata alle donne la nuova idea dell'imprenditrice digitale Cecilia Sardeo. Si tratta di Biz Academy, la nuova academy online tutta al femminile per imprenditrici creative che desiderano ampliare sul web l’impatto dei propri progetti, senza più dover scegliere tra vita privata e lavoro.

Imprenditrice web trevigiana, Cecilia Sardeoha iniziato la propria attività online nel 2011 con un semplice blog, dal quale si sono sviluppati numerosi altri progetti. Entrata nel consiglio di amministrazione di Mindvalley, uno degli editori online più importanti al mondo, in Italia è fondatrice di Omnama, La Svolta School e Zenward piattaforme online che offrono strumenti di formazione continua per la crescita personalee professionale in Italia e nel mondo.

Seguita da una Tribù di oltre 250mila utenti attivi, Cecilia lavora con un team di talenti sparsi in tutto il mondo, ciascuno libero di operare da dove preferisce. Cecilia è convinta che il futuro dell'impresa sarà sempre più all'insegna della flessibilità di spazio, tempo, mindset e di un personal branding forte e autentico.

Perchè Biz Academy?

Biz Academy è molto più di un semplice corso. E' una community virtuale di scambio di esperienze da parte di donne che sfruttano gli strumenti digitali per crescere l’impatto dei propri progetti. Donne consapevoli del fatto che Internet non è una scorciatoia, ma che rimboccandosi le maniche, può rivelarsi una valida alternativa. Donne alla ricerca di una mappa chiara, di un metodo step by step da seguire insieme per proseguire più spedite o aggiustare velocemente il tiro, con risparmio di costi e di energie.

“Desideravo condividere con le donne che mi seguono, come ho riconquistato la mia libertà facendo quello che amo, in oltre 7 anni di esperienza, di prove e di errori come imprenditrice digitale” così Cecilia racconta come è nata l’idea di Biz Academy, lanciata per la prima volta a marzo 2018. Cecilia condivide con le biz-girls iscritte all’academy strumenti e consigli pratici, distribuiti in 12 collezioni di oltre 70 video, per scoprire tutti i passi che lei stessa ha seguito per scalare i suoi progetti sul web con successo.

Cecilia sostiene con grande passione il concetto di beta-permanente, preso in prestito dal mondo dell’informatica, dove rilasciare un prodotto nella sua versione beta, è considerato il passo fondamentale per la sua maturazione. Cecilia invita chi la segue ad affrontare la propria vita, personale e professionale, con lo stesso spirito, imparando a valorizzare ogni passo che porta al raggiungimento dei propri obiettivi. Non siamo perfetti, né ha senso aspirare a diventarlo; piuttosto, viviamo ogni giorno cercando di realizzare la versione migliore di noi stessi.

Come funziona?

Allo stesso modo funziona Biz Academy. Cecilia condivide quello che lei stessa sta imparando nella strada che l’ha portata ad essere un’ imprenditrice digitale di successo. In Biz Academy, attraverso contenuti LIVE e On Demand, le biz-girls possono imparare come accelerare la crescita della propria azienda sul web; identificare e padroneggiare le proprie competenze per far crescere con successo un progetto anche online; applicare sistemi collaudati per avere più iscritti, più clienti e più entrate costanti; gestire il tempo in modo più efficace (oltre che produttivo) così da poter fare molto di più lavorando di meno; costruire un team di rockstar di cui fidarsi ciecamente e sviluppare un sistema di marketing autentico per vendere di più senza perdere la propria autenticità.

Le iscrizioni riaprono a gennaio e accompagneranno l’uscita di una nuovissima iniziativa

Biz Academy riapre le porte nel 2019. E lo fa con una grande novità, un podcast al femminile, in cui Cecilia darà spazio a Donne di successo che stanno lasciando il segno nel nostro Paese, attraverso i propri progetti. Il podcast si chiamerà Impact Girl e vedrà tra le ospiti la digital chef Sonia Peronaci, Elena David CEO di Valtur, Rosita Celentano, Monica Regazzi fondatrice della startup innovativa Homepal, Anna Amati, Presidente di Meta Group e tante altre.

