BON Cloud presenta la campagna Story Teller della birra Tsingtao

3 gennaio 2018- 11:51

- PECHINO, 3 gennaio 2018 /PRNewswire/ -- Grazie a spumeggianti vendite nel settore export, il famoso birrificio Tsingtao celebra l'espansione in 100 paesi e regioni del mondo e continua lungo la strada che la porterà ad essere il primo vero brand cinese mondiale. La collaborazione con BON Cloud intende portare alla luce le emozionanti storie dei bei momenti trascorsi dalle persone in tutto il mondo con la campagna "Story Teller della birra Tsingtao".

L'azienda cinese specializzata in produzioni video BON Cloud ha ricevuto oltre 30 idee dai team di produzione internazionali che utilizzano la piattaforma. Un altro team di selezione dei media ha scelto le dieci migliori storie, in base al loro appeal universale e al loro valore.

"Il punto è quello di realizzare un cortometraggio sugli obiettivi professionali raggiunti dal regista in Cina, insieme ai piacevoli ricordi legati alle nuove amicizie che si sono create e mantenute", ha affermato Anca Paduraru, corrispondente estero dell'Associated Press, commentando una storia su un regista italiano che ha trascorso otto anni in Cina. "Per trasmettere onestamente un'esperienza umana e i sentimenti di una persona relativi a se stesso, agli altri, al viaggio, ad essere lontani da casa e a vivere la cultura estera".

A tal fine, questo breve documentario sulla vita lavorativa in Cina vede protagonista Fabrizio Azzellini, un regista italiano. Come molte altre personalità creative, Azzellini è stato attratto dalla Cina sulla scia dei Giochi Olimpici di Pechino 2008. Quello che avrebbe potuto essere un anno trascorso a filmare gli elementi visivi più superficiali delle popolose strade e degli edifici commerciali è divenuto l'inizio di una passione per l'avventura, per l'incontrare nuove persone e l'influenza di una vita trascorsa a lavorare come regista e a condividere la sua visione con il mondo.

La produzione di "Fabrizio Azzellini" è ora disponibile per il download e la selezione da parte dei media internazionali sul sito web Premium di BON Cloud, insieme ad altre storie di Tsingtao filmate in Australia e Russia e ai soliti video incentrati sulla Cina.

Guardate il video completo sull'avventura cinese di Fabrizio Azzellini su: http://premium.bon-cloud.net/content/tsingtao-azzellini-fabrizio

BON Cloud continua a raccogliere storie reali sulla birra Tsingtao da tutto il mondo, per la produzione di brevi documentari e la promozione globale.

BON Cloud è una piattaforma per la fornitura di contenuti cinesi che mettono in mostra storie da parte di città e organizzazioni cinesi, spaziando fra vari argomenti come i viaggi, la responsabilità sociale aziendale, l'arte, gli affari e la tecnologia. BON Cloud invita editori ed emittenti da tutto il mondo a fare offerte per la divulgazione a pagamento dei contenuti cinesi.

