Bookmakersaams.eu: l’hub dell’informazione nel settore scommesse italiano

(Milano, 17 Gennaio 2019) - Milano, 17 Gennaio 2019. Se c’è un settore che non conosce minimamente il significato della parola crisi in Italia, questo è il settore scommesse e betting online. Ogni giorno milioni di italiani effettuano le loro giocate su siti specializzati chiamati bookmakers in cerca di vincite e divertimento.

Vista l’enorme espansione conosciuta dalle scommesse in Italia, ma anche in Europa, sul mercato è cresciuta tantissimo anche la richiesta di informazioni valide e aggiornate per quanto riguarda le scommesse e i providers dei sistemi di betting. Per rispondere a questa esigenza in Italia è nato un sito come Bookmakersaams.eu.

Sul nostro territorio non c’è sito specializzato su scommesse e bookmakers che possa vantare un grado di esperienza anche solo paragonabile a quello di Bookmakersaams.eu. Il sito, ormai affermatosi come il faro dell’informazione sul betting online e offline in Italia, annovera un pubblico molto vasto di visitatori che cercano informazioni affidabili sul betting, sempre più difficili da reperire in altri luoghi virtuali della rete.

Scommesse sportive: un settore in pieno boom

In attesa dei dati per il 2018, abbiamo incassato di recente i dati del settore scommesse e gioco d’azzardo in Italia per il 2017. Stando ai dati raccolti dall’AGIMEG nel 2017 sono ammontate a oltre 10 miliardi di euro le spese dei nostri connazionali per effettuare giocate. C’è da aggiungere però che in forma di vincita sono tornati nelle loro tasche ben 8,6 miliardi.

Il dato finale dunque testimonia come nei conti dei bookmakers siano rimasti oltre 1 miliardo e 300 mila euro. Il dato è stato rimpolpato anche dal grosso cambiamento intercorso proprio nel 2017 ovvero il cambio dei turni della serie A che per la prima volta si sono effettuati anche nel periodo natalizio, cosa del tutto inusuale negli anni precedenti.

Se aumentano i numeri delle scommesse in generale, guardando al particolare si è notato un piccolo calo delle scommesse sportive sul calcio, che nel 2016 valevano ancora il 92% delle scommesse totali. Nel 2017 si è passati al 75%, un brusco calo, insomma, che sicuramente vedrà un dato in controtendenza per l’anno appena trascorso vista la presenza dei mondiali di calcio, da sempre grandi attrattori del mondo delle scommesse.

Bookmakersaams.eu e il suo ruolo nel panorama italiano

Vista la parabola ascendente conosciuta dal settore del betting online dal 2008 a oggi, c’è da notare che non solo cresce il numero dei giocatori e delle giocate. Insieme a questi dati si registra anche la sempre crescente richiesta di informazioni di qualità inerenti alle scommesse, soprattutto per quanto riguarda il comparto online.

Gli utenti cercano in rete ogni genere di informazione inerente il betting ed è fondamentale che ad essi arrivino notizie sempre fresche, aggiornate e affidabili. Non sono pochi i rischi che si corrono ad affidarsi alle fonti di informazioni errate. Parliamo di tutti quei siti che sono presenti nel circuito dell’informazione sul betting per sole motivazioni speculative, a cui non sta a cuore il destino degli utenti di passaggio sulle loro pagine.

Bookmakersaams.eu si pone in questo panorama decisamente in controtendenza, lo scopo degli ideatori e redattori del portale, infatti, è quello di fare in modo che i giocatori possano vivere un’esperienza di gioco pulita e priva di rischi dal punto di vista delle truffe e dei casi di bookmakers non autorizzati (per fortuna diventati una vera rarità).

Proprio per questa ragione, sul sito in questione, vengono recensiti soltanto quei bookmakers che rispettano i parametri dell’AAMS. Come è insito già nel nome a dominio del sito, qui non trovano posto bookmakers non autorizzati e non ufficiali che non possono vantare il possesso di una regolare licenza da parte della massima autorità italiana sul gioco.

Bookmakersaams.eu: novità per il 2019

I redattori e i manager del sito promettono grandi novità e aggiornamenti anche per il 2019, periodo in cui il sito potrebbe conoscere un’importante evoluzione con nuove interessanti iniziative. Continuerà, come sempre, l’aggiornamento delle pagine già presenti, come le recensioni dei bookmakers, che rappresentano fondamentali fonti di informazione per i betters italiani che desiderano conoscere ogni singola caratteristica e specifica dell’offerta del loro futuro provider.

Continuerà anche la pubblicazione di guide e consigli utili su come orientarsi nel mondo delle scommesse nostrano. Visitando il sito è infatti possibile consultare alcune pagine che contengono le dritte giuste per aumentare le proprie possibilità di vincita e impiegare al meglio il proprio budget in fase di betting.

I dettagli sui bonus scommesse

Opera molto apprezzata dai lettori di Bookmakersaams.eu sono anche le recensioni dei bonus scommesseofferti dai maggiori bookmakers presenti online. Uno dei principali incentivi e premi ricevuti dagli utenti al momento dell’iscrizione a un bookmaker sono proprio gli apprezzati bonus. I giocatori farebbero davvero di tutto per riuscire a capire qual è la formula più conveniente per accaparrarsela.

Grazie alla raccolta e alla paziente spiegazione di tutti i principali bonus attualmente disponibili operata da Bookmakersaams.eu sarà possibile consultare in un solo luogo tutte le offerte più vantaggiose messe in campo dai bookies. Grazie a questo servizio si possono effettuare confronti e paragoni di tutte le offerte e scovare i bookmakers che hanno i bonus migliori per iniziare a scommettere e iniziare a guadagnare (talvolta anche senza deposito).

Esempi di Providers recensiti su Bookmakersaams.eu

Ma quali sono i bookmakers che si possono trovare recensiti sul portale italiano più famoso del settore betting? Nel corso degli anni il team che lavora per il sito ha messo su una raccolta davvero completa di tutti i marchi più riconosciuti e famosi non solo in Italia, ma nel mondo. Eccone alcuni esempi:

• William Hill: di questo bookmaker si racconta la storia quasi centenaria e il suo arrivo in Italia solo nel 2012, ma conquistando ben presto i favori del pubblico grazie a un’offerta molto allettante. Qui puoi leggere la recensione completa di William Hill sul sito bookmakersaams.eu.

• Betflag: non solo scommesse sportive, ma anche casinò per Betflag, bookmaker che prevede corposi bonus per i suoi nuovi clienti e molti servizi interessanti.

• Eurobet: tra i bookies più amati dagli italiani e recensiti su Bookmakersaams.eu rientra anche Eurobet sito che è tra i maggiori per l’offerta di scommesse live.

