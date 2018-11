13 novembre 2018- 15:21 Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

(Paestum, 13 novembre 2018) - XXI Edizione Paestum (Salerno) 15-18 novembre 2018

L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae presenta le iniziative culturali che lo animano alla XXI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in programma dal 15 al 18 novembre a Paestum. Si tratta di un evento originale nel suo genere, sede dell’unico Salone espositivo al mondo del patrimonio archeologico e di ArcheoVirtual, l’innovativa mostra internazionale di tecnologie multimediali, interattive e virtuali. Il format gode di grande successo, testimoniato dalle prestigiose collaborazioni di organismi internazionali quali UNESCO, UNWTO e ICCROM oltre che da circa 10.000 visitatori, 120 espositori con 25 Paesi esteri, 70 tra conferenze e incontri, 300 relatori, 100 operatori dell’offerta, 100 giornalisti.

Nel sottolineare sempre più l’importanza che il patrimonio culturale riveste come fattore di dialogo interculturale, d’integrazione sociale e di sviluppo economico, ogni anno la Borsa promuove la cooperazione tra i popoli attraverso la partecipazione e lo scambio di esperienze: Egitto, Marocco, Tunisia, Siria, Francia, Algeria, Grecia, Libia, Perù, Portogallo, Cambogia, Turchia, Armenia, Venezuela, Azerbaigian, India sono stati negli anni i Paesi Ospiti.

"Le tendenze mondiali vedono il nostro Paese tra i luoghi più desiderati al mondo, pertanto è inderogabile - sottolinea il Direttore delle Villae, Andrea Bruciati - trovare sinergie con il territorio, per un prodotto turistico che punti a garantire un altissimo livello di fruizione del patrimonio archeologico, naturalistico, architettonico ed enogastronomico. L'Istituto Villa Adriana e Villa d’Este si pone in prima linea con queste nuove tendenze di turismo esperienziale, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio storico-culturale di Tivoli ad un pubblico internazionale".