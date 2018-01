BPER Banca, apre Bistrò: innovazione e design per il nuovo ristorante aziendale

(Modena, 29 gennaio 2018) - Questa mattina presso il Centro Servizi di BPER Banca in Via Aristotele ha aperto Bistrò, il nuovo ristorante aziendale free service.

Lo spazio dedicato alla pausa pranzo è stato completamente rinnovato nella gestione (affidata a Pellegrini, Gruppo che ha più di 50 anni di esperienza e gestisce oltre 500 ristoranti), nel menù, nel design e negli arredi, offrendo un nuovo modo di intendere e vivere il break di metà giornata.

Il concept progettuale è stato creato in base alla conformazione dell’edificio, che gode di un’ampia visuale sul parco adiacente.

Per migliorare la fruibilità del servizio è stato previsto un nuovo ingresso con veste più istituzionale in prossimità del punto di prelievo del pasto e la definizione di un’uscita specifica.

La nuova zona di distribuzione è stata organizzata secondo la logica del "free flow", che si discosta dalla classica configurazione "self service" in quanto permette all’utente finale di comporre in modo autonomo il proprio pasto, secondo il proprio gusto, senza seguire il classico percorso prestabilito posto in sequenza risolvendo al contempo i classici fenomeni di coda.

La sala, che riprende le forme geometriche circolari ispirate alla natura, è stata disposta in modo articolato ma pienamente funzionale, attraverso un restyling completo della pavimentazione, dell’illuminazione e dell’angolo bar.

L'area esterna pavimentata, con vista sul parco, verrà allestita con tavoli e sedute in modo da essere utilizzata nel periodo estivo.

Il Direttore generale di BPER Banca, Fabrizio Togni ha tagliato il nastro in occasione dell'inaugurazione del ristorante insieme a Valentina Pellegrini, Vice presidente Pellegrini spa.

Per l’occasione, Togni ha commentato: “Inaugurare questo ristorante è stato un momento di particolare soddisfazione per me e per le strutture che hanno lavorato al progetto. BPER Banca ha sempre a cuore il benessere dei suoi dipendenti e ha profuso un impegno significativo per offrire loro un servizio utile e importante. Affidarsi a un Gruppo leader nel settore come Pellegrini significa oltretutto disporre di garanzie di qualità di primo livello”.