7 febbraio 2019- 18:15 Brett Johnson lancia la collezione uomo autunno-inverno 2019

- Per questa campagna inaugurale del suo showroom italiano, nella storica via Manzoni nel cuore di Milano, Brett ha arricchito il suo team di design dando vita ad una collezione in gran parte ampliata con capispalla, maglieria, capi con uno stile sartoriale realizzato in materiali rilassanti come cashmere, alpaca e lane prestigiose, pantaloni e capi in pelle di pregio. Con la sensibilità tra città e campagna derivante dall'educazione virginiana di Brett, la collezione autunnale è un commento di provenienza italiana sull'artigianato italiano ripensato attraverso l'occhio di un americano. Toni neutri caldi, bianchi, verde bosco, giallo senape intenso e blu e azzurri variegati conferiscono sostanza ed equilibrio alla collezione, accompagnati da tonalità di grigio.

Giacche in cashmere e alpaca dalle spalle morbide, pulite e sfoderate, sono abbinate a una moltitudine di capispalla come bomber, parka, field jacket e giacconi in morbida pelle scamosciata, nappa, shearling e sontuoso cashmere. L'effetto è un calore letterale e implicito che asseconda la mente della persona che comprende il valore di capi finemente concepiti e realizzati con cura artigianale in laboratori italiani selezionati.

Informazioni per la stampa:Sabrina Oldrati, Tel. +39 02 76340743 Cellulare +39 392 7782406 sabrina@brettjohnson.co

Vendite:Jino Khidhr, Tel. +39 02 76340743 Cellulare +39 348 8425673 jino@brettjohnson.co

Brett Johnson

Imprenditorialità e innovazione sono le fondamenta dell'approccio di Brett Johnson riguardo a design e business. Figlio dei fondatori di Black Entertainment Television (BET), Brett è cresciuto conoscendo bene il portafoglio aziendale diversificato della famiglia. La sua educazione gli ha dato punti di vista e competenze specifiche che Brett applica alla sua omonima collezione uomo.

Sempre aperte all'esplorazione e a nuove scoperte, le collezioni di Brett creano un dialogo dinamico tra l'artigianato italiano e la tecnologia contemporanea. Fabbriche tradizionali di tessuti sono utilizzate in combinazione con una tecnica esclusiva che permette di ottenere materiali eccezionalmente durevoli con una mano impeccabilmente morbida.

Tre anni dopo il lancio, il crescente interesse suscitato ha reso necessaria l'espansione della sua visione del marchio. Nel 2017 Brett ha aperto un flagship store in Mercer Street a New York, nel cuore di Soho, una strada che è diventata una destinazione obbligatoria per i più esigenti consumatori di capi di lusso. Il negozio ha registrato una rapidissima crescita enorme anno dopo anno. Massimizzando al massimo l'opportunità presente, l'azienda espande ora la sua attenzione oltre a New York, mirando alle capitali internazionali di Europa, Medio Oriente e Asia. Quest'inverno Brett si muove in armonia con la crescita dell'azienda aprendo il suo showroom di Milano, che fungerà sia da sede commerciale per i clienti al dettaglio di tutto il mondo, sia da laboratorio di sviluppo.

Con un avamposto rivolto al consumatore negli Stati Uniti e una struttura business-to-business situata in uno dei centri di design più influenti d'Europa, Brett Johnson è pronto ad articolare ed espandere una visione che si ispira al suo mix dinamico di influenze, dall'arte alla musica al design.