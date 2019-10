18 ottobre 2019- 12:00 Cambio panchine serie A, cresce fiducia Milan, non Sampdoria

(Roma, 18 ottobre 2019) - bwin data center: 89% pronostica i rossoneri vincenti, solo il 15% i doriani

Ricomincia il campionato e c’è molta curiosità per come si comporteranno le squadre che hanno cambiato l’allenatore anzi tempo. Nonostante le forti polemiche che hanno investito il Milan - reduce dall’approvazione del peggior bilancio della sua storia - l’arrivo di Piolisembra aver portato una ventata di fiducia tra i tifosi. Ascommettere sulla vittoria dei rossoneri nella sfida contro il Lecce secondo quanto rilevato dal bwin data center (www.bwin.it) sonoinfatti l’89% dei tifosi mentre un 7% vede probabile il pareggio e appena il 2% pronostica la vittoria dei salentini. A riprova di una fiducia a senso unico, i marcatori più pronosticati sono Piatek per il 42%, Leao al 15% e Kessie con il 7%.

Assai diversa è la situazione in casa doriana. La delusione per la mancata vendita della società al Gruppo Vialli non sembra essere stata smaltita e l’arrivo di Ranieri nella percezione deitifosi non pare sufficiente ad invertire la rotta. Il pareggio contro la Roma secondo quanto rilevato dal bwin data center è ilrisultato più pronosticato con il 54%, seguito dalla vittoria dei giallorossi con il 31% e solo il 15% che vede i genovesi vincenti. Anche il rilancio di Quagliarella sembra ancora lontano da diventare realtà, solo il 17% lo vede a rete, preceduto dal 22% di preferenze per Dzeko.

