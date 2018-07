13 luglio 2018- 17:24 Cambium Networks lancia il punto di accesso Wi-Fi avanzato all'aperto di classe enterprise per imprese e campus industriali, eventi e applicazioni di accesso pubblico

- ROLLING MEADOWS, Illinois, 13 luglio 2018 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, provider leader globale nelle soluzioni di rete wireless, ha annunciato oggi il nuovo cnPilot e700, un punto di accesso Wi-Fi all'aperto di classe enterprise gestito in cloud. Con una custodia di classificazione IP67, che supporta lo standard 802.11ac Wave 2, il punto d'accesso è ideale per fornire connettività a hotel, scuole, imprese e campus aziendali in cui capacità clienti e performance di rete sono di importanza capitale.

"L'erogazione di Wi-Fi all'aperto di alta capacità deve resistere ad ambienti esterni anche difficili, come forti venti, pioggia, temperature estreme e raffiche di sabbia per prevenire danni interni e al contempo essere in grado di supportare esigenze di rete intensive," ha detto Daryl Schoolar, practice leader di Ovum. "Queste esigenze di rete implicano il tenere il passo con i dispositivi digitali che diventano sempre più smart e con le loro applicazioni che generano più dati e necessitano di una banda più larga."

"Abbiamo impiegato il cnPilot e700 per fornire connettività ad un parco di camion-ristoranti a McAllen in Texas," ha detto Drew Lentz, cofondatore di Frontera Consulting. "I risultati che abbiamo visto nelle ultime due settimane sono stati incoraggianti e impeccabili. Utilizziamo la soluzione di gestione in cloud di Cambium Networks cnMaestro per monitorare e manutenere l'attrezzatura e la connettività wireless."

Le caratteristiche del cnPilot e700 sono:

"Il cnPilot e700 è un AP a gestione in cloud che usa il beamforming sia in uplink che in downlink per offrire un'elevata performance in ambienti con alta interferenza RF," ha detto Rad Sethuraman, vicepresidente gestione delle linee di prodotti di Cambium Networks. "Oltre a queste nuove funzionalità sul cnPilot e700, il sistema supporta il filtraggio LTE in bande vicine ai 2.4 GHz per ridurre al minimo l'interferenza e migliorare il rendimento; una porta di uscita ausiliaria PoE per alimentare un accessorio come un modulo backhaul wireless, sensori ambientali o una telecamera di sicurezza." L' e700 fa da complemento ai punti di accesso Wi-Fi e410 e e600 indoor 802.11ac Wave 2, permettendo agli operatori di rete di impiegare una copertura continua indoor e outdoor nei loro campus, e rafforzando la capacità dei loro utenti a comunicare in modo efficiente ed efficace ovunque essi lavorino.

Informazioni su Cambium Networks Cambium Networks è un provider leader globale di soluzioni di connettività wireless che rafforza le connessioni tra persone, luoghi e cose. Specializzata nel fornire un tessuto wireless end-to-end di piattaforme affidabili, scalabili, sicure e gestite in cloud che performano in condizioni difficili, Cambium Networks consente a service providers e imprese, operatori di rete industriali e governativi di costruire connettività edge intelligenti. L'impegno di Cambium Networks alla continua innovazione nell'accesso wireless è dimostrato nei milioni di radio impiegati in migliaia di reti che portano beneficio alle comunità di tutto il mondo. I membri del team contribuiscono anche in attività di responsabilità sociale per servire le comunità in cui vivono. Con sede fuori Chicago e centri di R&S negli Stati Uniti, Regno Unito e India, Cambium Networks commercializza attraverso una serie di stimati distributori globali. www.cambiumnetworks.com

