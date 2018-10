25 ottobre 2018- 17:40 Campagna di sensibilizzazione 29 ottobre Stryker ricorda al pubblico di agire RAPIDAMENTE in caso di segni di ictus cerebrale

- In linea con il suo impegno sul fronte del trattamento completo per l'ictus cerebrale, Stryker ribadisce l'importanza di riconoscere i segni dell'ictus cerebrale e di iniziare subito un trattamento. L'ictus cerebrale è un'importante causa di mortalità a livello globale che determina ogni anno il decesso di sei milioni di persone, mentre altri cinque milioni di individui vanno incontro a disabilità permanenti.[1] Un ictus provoca la morte di circa 1,9 milioni di neuroni al minuto, un fattore che rende essenziale riconoscere i suoi segnali di allarme per procedere a un trattamento tempestivo e ridurre il rischio di effetti a lungo termine.

Per vedere la multimedia news release clicca qui: https://www.multivu.com/players/uk/8433051-stryker-act-fast-witnessing-signs-of-stroke/

L'ictus richiede di agire tempestivamente con i segni F.A.S.T. L'ictus presenta quattro segni di allarme comuni che sono noti con l'acronimo "FAST", ovvero Face, Arms, Speech, Time (viso, braccia, linguaggio e tempo). "Face" indica un emivolto cadente o la linea della bocca irregolare. Quanto ad "Arms", un individuo colpito da ictus può fare fatica a sollevare le braccia alla stessa altezza e a mantenere questa posizione. "Speech" si riferisce alla difficoltà a pronunciare le parole, a dire frasi di senso compiuto o a seguire le istruzioni date. Il tempo ("Time") è un fattore fondamentale: se un individuo dovesse evidenziare questi sintomi, è fondamentale chiamare immediatamente i servizi di emergenza medica.

Campagna di sensibilizzazione

La Giornata mondiale contro l'ictus cerebrale organizzata dalla World Stroke Organization (WSO) è una campagna annuale per la sensibilizzazione sulla prevenzione dell'ictus e sul suo trattamento. Stryker si augura che i segni dell'ictus cerebrale diventino inconfondibili in tutto il mondo.

"Siamo orgogliosi di sostenere attivamente la Giornata mondiale contro l'ictus cerebrale. L'ictus cerebrale è una patologia devastante che colpisce più di 17 milioni di persone ogni anno" ha affermato Mark Paul, Presidente della divisione neurovascolare di Stryker. "La nostra speranza è che attraverso le costanti campagne di sensibilizzazione sull'ictus cerebrale riusciremo un giorno a ridurre la mortalità e le disabilità correlate a tale patologia".

Per ulteriori informazioni sull'ictus e per contribuire a far conoscere i suoi segnali di allarme, è possibile visitare il sito http://www.somesignssavelives.com. Il sito è disponibile in otto lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, mandarino e giapponese.

Informazioni su Stryker

Stryker è una delle aziende di tecnologia medica leader al mondo. In collaborazione con i suoi clienti, è estremamente motivata a migliorare il settore sanitario. Stryker offre prodotti e servizi innovativi nel campo dell'ortopedia, delle attrezzature medico-chirurgiche, delle neurotecnologie e della colonna vertebrale che consentono di migliorare i risultati per i pazienti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.stryker.com.

[1] World Stroke Campaign, https://www.worldstrokecampaign.org/learn.html [Ultimo accesso il 1° ottobre 2018]

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/774267/Act_FAST_Infographic.jpg )

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8433051-stryker-act-fast-witnessing-signs-of-stroke/