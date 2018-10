18 ottobre 2018- 11:19 Capodanno a Roma: ristoranti, discoteche ed eventi

(Roma, 18 ottobre 2018) - Roma, 18 Ottobre 2018 - Nella capitale, ma non soltanto, fervono già i preparativi per festeggiare il Capodanno 2019. La scelta, come sempre in queste occasioni, risulta ampia e variegata. Adatta sia a single che alle coppie, con eventi diversificati, sulla base delle differenti fasce di età, dei differenti orientamenti personali e culturali. Non è affatto prematuro parlare del veglione di Capodanno, in quanto è importante informarsi, scegliere ed organizzarsi per tempo al fine di passare una serata indimenticabile in una delle città d'Italia più belle e con maggiori possibilità di divertimento. Cercheremo di fornirvi qualche spunto invitandovi caldamente a cercare in maniera più dettagliata l'evento adatto per voi sul sito ufficiale del Capodanno Roma.

Capodanno in discoteca

Per chi è amante del chiasso, della musica ad alto volume, del divertimento più sfrenato, ma anche per chi ama sorseggiare drink o superalcolici non può mancare il veglione in una delle discoteche presenti nella Capitale. Nottate all'insegna di dj set e musica dance che nulla hanno da invidiare agli eventi all'aperto seppure spettacolari. In questo caso si può trovare una selezione dei migliori locali della capitale in questa pagina: Discoteche Capodanno Roma.

Capodanno da buongustai

Se il cibo per voi è un elemento fondamentale dell'esistenza, se a tavola di certo non vi accontentate Roma fa per voi. Le proposte sono tali e tante da poter consumare un cenone di Capodanno adatto alle vostre esigenze e soddisfacente per le vostre più alte aspettative. I cenoni di Capodanno possono essere prenotati sul luogo, ma se volete partire in anticipo, come è consigliabile per la grande frequentazione della città nel periodo, potete farlo online anche con comodi pagamenti attraverso PayPal e le principali carte di credito. E non pensate di mangiare soltanto perché potrete usufruire anche di piacevole musica da piano bar o provare l'emozione del karaoke. Per avere maggiori informazioni si può consultare la sezione relativa ai Ristoranti Capodanno Roma.

Capodanno all'aperto o in location da non dimenticare

Variegata l’offerta degli eventi in piazza. Per chi è claustrofobico, per chi ama mischiarsi in mezzo alla gente ma non nelle atmosfere confuse delle discoteche o per chi vuole visitare location particolari come castelli, ville. Potrete godere di spettacoli pirotecnici che nulla hanno da invidiare ad altre città europee. Maxi concerti per godere l'ebrezza della folla, della musica e del cielo stellato. Artisti di strada con location impareggiabili come i Fori Imperiali, il Campidoglio, il Circo Massimo o il Colosseo. Posti imperdibili ed indimenticabili, soprattutto se immortalati per sempre nelle vostre personalissime foto.

Capodanno per tutte le tasche

Già ti vedo, a fare i conti per vedere se potrai permetterti tutto questo. Non ti preoccupare, il Capodanno a Roma non ha differenze sociali ed è accessibile a tutti proprio per la grande varietà di offerte proposte. L'importante è saper scegliere e farlo per tempo. In discoteca potrai entrare con un prezzo compreso tra i 10 e i 40euro con la formula consumazione di un drink più bevande illimitate. Se non vuoi perdere l’ebrezza di un Capodanno in ville meravigliose potrai accedervi con un prezzo che va dai 40 agli 80 euro. Ci sono poi cene di gala dal costo che varia a seconda della location tra 80 e 130 euro. Insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche.

L'offerta è talmente vasta che sarebbe estremamente riduttivo citare soltanto alcune delle opzioni possibili. Ti suggeriamo pertanto di visitare il sito ufficiale del capodannoroma.org visionando attentamente tutte le proposte. Mi raccomando fai un'ottima scelta e divertiti.

