17 settembre 2018- 09:12 CartiHeal realizza il primo caso in Ungheria nello studio multinazionale pilota IDE di impianto Agili-C™

- CartiHeal, sviluppatrice dell'impianto Agili-C per il trattamento delle lesioni superficiali dei legamenti, e il ricercatore capo professor László Hangody, dello Uzsoki Street Hospital, hanno annunciato oggi l'avvenuto reclutamento del primo paziente ungherese nello studio pilota IDE di Agili-C.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/451231/CartiHeal_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/744876/CartiHeal_Uzsoki_Street_Hospital.jpg )

"Sono entusiasta di prendere parte a questo studio pilota," ha detto il prof. Hangody. "Ho grandi speranze che questo studio possa dimostrare la superiorità del nuovo impianto sullo standard chirurgico di cura attuale. La mia prima paziente nello studio, un'atleta di 25 anni altamente competitiva, è stata randomizzata con il braccio Agilli-C. La paziente aveva un doloroso difetto osteocondrale all'area portante del condilo femorale mediale ed è stata trattata con un singolo impianto."

Nir Altschuler, fondatore e AD di CartiHeal ha detto: "il prof. Hangody è un eminente chirurgo con vasta esperienza nella riparazione cartilaginea, è un grande onore che partecipi come ricercatore nello studio IDE Agili-C." Altschuler ha aggiunto che lo studio IDE è attualmente in corso in USA, UE e Israele, al fine di domanda PMA FDA, con oltre 80 pazienti già reclutati. "L'obiettivo del test è quello di dimostrare la superiorità dell'impianto Agili-C sullo standard chirurgico di cura (microfrattura e debridement) per il trattamento dei difetti cartilaginei o osteocondrali, nelle ginocchia artritiche ed anche in ginocchia senza alterazioni degenerative."

L'impianto libero e disponibile in commercio di CartiHeal ha il marchio CE per l'utilizzo sui difetti cartilaginei e osteocondrali. Agili-C è stato impiantato in una serie di test condotti in centri clinici prestigiosi in Europa e in Israele su oltre 400 pazienti con lesioni cartilaginee a ginocchio, anca e alluce. In questi test, l'impianto è stato usato per trattare un ampio spettro di lesioni cartilaginee, da singole lesioni focali a difetti multipli e ampi in pazienti che soffrono di osteoartrite.

Informazioni su CartiHeal

CartiHeal, azienda privata di dispositivi medicali con sede in Israele, sviluppa impianti proprietari per il trattamento di difetti cartilaginei e osteocondrali in giunture traumatizzate e osteoartritiche.

Negli Stati Uniti l'impianto Agili-C non è disponibile alla vendita - è un dispositivo di ricerca limitato all'uso nello studio IDE.

Contattoinfo@cartiheal.com