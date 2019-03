6 marzo 2019- 10:50 Case in vendita a Firenze: l'andamento dei prezzi nella città natale di Dante

(Firenze, 6 marzo 2019) - Firenze, 6 Marzo 2019 - Firenze con ogni probabilità rientra tra quelle città italiane che non hanno davvero alcun bisogno di essere presentate. Stiamo infatti parlando di un comune che era un vero e proprio polo già ai tempi del Medioevo e che da allora non ha praticamente mai smesso di essere di vitale importanza anche a livello nazionale.

Se infatti, da una parte, è probabilmente superfluo ricordare l'importanza di Firenze ai tempi del Rinascimento (i nomi "Medici" e "Lorena" dovrebbero parlare da soli più di mille parole) è sicuramente più sfizioso ricordare che nel 1865 proprio il capoluogo toscano venne proclamata capitale del Regno d'Italia. Insomma, vuoi per la sua importanza economica e politica, vuoi per la sua natura culturale ed artistica, Firenze è una località decisamente ambita da quando il mercato immobiliare ha preso piede ed è proprio per questo che oggi le dedichiamo l'articolo che segue. Ci occuperemo infatti di dare un'occhiata dettagliata ai trend di acquisto e vendita, per provare a dare qualche informazione utile a chi sia interessato all'acquisto. Entriamo dunque nel vivo del pezzo e andiamo ad occuparci nel dettaglio delle case in vendita a Firenze: l'andamento dei prezzi nella città natale di Dante, di Lorenzo il Magnifico, di Cimabue e tanti, tantissimi altri.

LA CRISI SEMBRA SUPERATA - Iniziamo col dire che i dati del 2018 (relativi quindi all'annata precedente) sembravano confermare una netta inversione di tendenza rispetto alla crisi immobiliare che aveva caratterizzato il periodo precedente. Infatti la compravendita di case a Firenze aveva fatto registrare un incremento di circa l'8% con un totale di oltre 5100 transazioni (rispetto alle circa 4800 relative al 2016). Un dato che, facile intuirlo, aveva avuto ripercussioni dirette sulla crescita dei prezzi di vendita delle case del comune, aumentati di oltre il 4%: un dato enorme, che rendeva Firenze la seconda città italiana (dopo Bologna) in quanto ad aumento di valore dei suoi immobili. A ciò si aggiunga che proprio tra 2017 e 2018 la regione Toscana ha fatto registrare il proprio record personale di presenza di turisti con un totale di oltre 46 milioni di pernottamenti registrati all’interno di hotel e strutture ricettive ufficiali; numeri importantissimi già da soli, che però vanno praticamente raddoppiati, in modo da tenere conto anche delle quasi 50 milioni di presenze fatte registrare invece all'interno di appartamenti e/o case private. Il risultato, in termini di trend e valore delle abitazioni, è un netto recupero rispetto alla già citata crisi dei primi anni 2000. Detto in altre parole, praticamente tutti gli immobili di Firenze hanno recuperato il proprio valore: nello specifico gli aumenti più importanti hanno colpito il centro storico (facile prevederlo), mentre la zona dell'hinterland continua a presentare prezzi di vendita decisamente più bassi.

ALCUNE CIFRE NEL DETTAGLIO - Andiamo ora a guardare nel dettaglio alcune cifre utili a capire a cosa abbia portato il processo raccontato nel paragrafo precedente. Premesso che ovviamente ogni operatore ha il proprio tariffario e che starà a vo trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze, possiamo dire che oggi un immobile a Firenze ha un valore che tendenzialmente può oscillare tra i 2500 ed i 4000 euro al metro quadro: il prezzo può ovviamente variare in base a componenti quali dimensioni, stato dell'immobile, presenza di collegamenti e, soprattutto, zona. Ad esempio, volendo entrare nel dettaglio di quest'ultimo aspetto, un immobile composto da 4 locali in zona Settignano è acquistabile al prezzo di 2950 euro al metro quadro circa, mentre un 3 locali in zona Coverciano scende a circa 2650 euro al metro quadro; al contrario un immobile in zona Bolognese / Le Cure (ne abbiamo selezionato uno particolarmente spazioso, costituito da ben 9 locali) è acquistabile a circa 3450 euro al metro quadro.

Per maggiori informazioni: https://www.tecnocasa.it/annunci/immobili/toscana/firenze/firenze.html