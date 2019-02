6 febbraio 2019- 18:28 Cashback World è Team Partner ufficiale di Pete McLeod

- La Shopping Community internazionale Cashback World da ora è partner del campionato mondiale della Red Bull Air Race. Nella stagione 2019 la Shopping Community internazionale supporterà il team del pilota canadese di Mater-Class Pete McLeod.

Cashback World continua a fornire il suo sostegno nelle grandi manifestazioni sportive internazionali: al primo evento della stagione di Abu Dhabi, che si svolgerà l'8 e il 9 febbraio, sarà infatti presente per la prima volta come Team Partner ufficiale di Pete McLeod. Il 34enne canadese e il suo team si presenteranno alla partenza del campionato della Red Bull Air Race come "Cashback World Racing Team", inaugurando così un'entusiasmante stagione nel segno dei colori della nostra Shopping Community.

"Pete è senza dubbio uno dei piloti Master Class più promettenti dei nostri giorni. A soli 30 anni ha già vinto la sua prima gara Master Class ed è, ad oggi, il più giovane pilota ad esserci riuscito. Ha chiuso la stagione 2017 in modo strepitoso arrivando terzo. Siamo orgogliosi di essere partner del suo team di successo", spiega Rafał Pięta, CEO myWorld International e Responsabile per le cooperazioni sportive di Cashback World.

"Cashback World offre agli shopper un mondo di opportunità e di vantaggi. Anche i nostri tifosi ne saranno entusiasti! Noi ci impegneremo al massimo per assicurarci anche la prossima vittoria. Non vedo già l'ora di affrontare il campionato con il supporto del nostro nuovo partner", dice Pete McLeod.

Chi è Cashback World

Cashback World, Shopping Community internazionale, offre esclusivi vantaggi (Cashback e Shopping Points) ai clienti che vogliono fare acquisti in modo conveniente in tutto il mondo, online e offline, con la propria Cashback Card. Grazie a Cashback Solutions, Cashback World mette a disposizione delle aziende un programma di fidelizzazione semplice ed innovativo consentendo loro di diventare parte di questo mondo dello shopping. La Community Cashback World è attualmente attiva in 47 Paesi. 11 milioni di aderenti ricevono vantaggi dal loro shopping in circa 120.000 Aziende in tutto il mondo. Cashback World è impegnato da anni nel settore dello sport di massa ed ha già avviato delle cooperazioni nei settori del calcio, moto, hockey sul ghiaccio, golf e pallamano, ad esempio con SK Rapid Wien, con il MotoGP™, con la Federazione europea di pallamano e con l'Associazione di golf portoghese. Scopri di più su http://www.cashbackworld.com .

