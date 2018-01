Cashback World operated by Lyoness e FC Internazionale Milano: al via la partnership

29 gennaio 2018- 15:31

- FC Internazionale Milano e Cashback World operated by Lyoness, Shopping Community internazionale, annunciano di aver siglato un accordo di collaborazione, grazie al quale la squadra nerazzurra aderirà alla Shopping Community con l'Inter Cashback Program. La Shopping Community offre ai suoi 8 milioni di aderenti numerosi vantaggi per gli acquisti.

In occasione della conferenza stampa tenutasi oggi, sabato 27 gennaio, al centro sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti, Cashback World operated by Lyoness e FC Internazionale Milano hanno presentato l'Inter Cashback Program, che verrà ufficialmente lanciato a fine marzo. A partire da oggi, i tifosi nerazzurri avranno l'opportunità di partecipare alla creazione della speciale Inter Cashback Card, votando il loro design preferito sul sito internet dedicato cashback.inter.it

All'interno della collaborazione, Cashback World operated by Lyoness fornirà all'Inter e ai suoi tifosi un innovativo programma di cashback che include l'Inter Cashback Card, una Cashback App e un portale per lo shopping online con i colori della squadra.

"Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un accordo di collaborazione con una realtà importante come Cashback World operated by Lyoness" ha dichiarato Giorgio Brambilla, Sales & Partnership Management Director di FC Internazionale Milano - è un'occasione importante per fare un regalo ai nostri tifosi attraverso un'iniziativa di sicuro valore e che porterà loro numerosi benefici"

"Questa partnership con l'Inter, una squadra che ha scritto la storia del calcio mondiale, rappresenta per noi un traguardo davvero significativo. Siamo entusiasti di proporre assieme alla Società nerazzurra un programma innovativo con una card che garantisce ai tifosi un ritorno di denaro ad ogni acquisto, online e offline" ha dichiarato Edoardo Moretti, Amministratore Delegato di Lyoness Italia, l'operatore nazionale di Cashback World.

L'Inter Cashback Program

FC Internazionale Milano

Fondata nel 1908, l'FC Internazionale Milano è una delle squadre più rinomate della storia del calcio ed è conosciuta in tutto il mondo. Nei suoi quasi 110 anni di storia ha conquistato 18 Scudetti, 7 Coppe Italia, 5 Supercoppe di Lega, 3 Champions League, 3 Coppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup. La squadra gioca le partite casalinghe allo Stadio 'Giuseppe Meazza' che con una capienza di 78.328 spettatori è uno dei più grandi in Europa.

Cashback World operated by Lyoness

Uno dei target di Cashback World operated by Lyoness sono i consumatori che vogliono risparmiare denaro (cashback e shopping points) in tutto il mondo facendo acquisti presso le attività convenzionate con la Cashback Card o online. Le Cashback Solutions si rivolgono a tutte le aziende che desiderano fruire di un programma di fidelizzazione internazionale senza confini merceologici. Cashback World operated by Lyoness è attualmente attivo in 47 nazioni. 8 milioni di aderenti traggono vantaggi facendo acquisti in circa 80.000 aziende convenzionate in tutto il mondo. Da anni, Cashback World operated by Lyoness si interessa al mondo sportivo con numerose collaborazioni nell'ambito calcistico, motociclistico, golfistico, dell'hockey su ghiaccio e della pallamano, ad esempio con SK Rapid Wien, MotoGP™ e la Federazione Europea della Pallamano. Cashback World operated by Lyoness è impegnata anche in ambito sociale attraverso la Child & Family Foundation, l'organo benefico dedito a dare supporto a bambini, giovani e famiglie in difficoltà, e la Greenfinity Foundation, la fondazione per una tutela ambientale sostenibile.

Contatti per la StampaLyoness ItaliaAnna Meneguzzoanna.meneguzzo@lyoness.itTel.: +39-(0)45-2080524

Burson-Marsteller Ufficio StampaGiuliana Gentile - Serena PedittoGiuliana.gentile@bm.com Serena.peditto@bm.com