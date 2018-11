28 novembre 2018- 13:04 Cashback World presenta la nuova estensione per browser che rende più semplice lo shopping online con cashback

- Con la "Cashback Helper", estensione per browser, la Shopping Community internazionale Cashback World è orgogliosa di presentare una pratica innovazione a tutti i suoi 11 milioni di aderenti, situati in 47 Paesi nel mondo. Questo nuovo tool permette ai consumatori di non perdersi più alcuna occasione per fare acquisti con cashback e di essere sempre aggiornati sui vantaggi dello shopping fatto attraverso il circuito.

Gli aderenti Cashback World ricevono fino al 5% di cashback (ovvero ritorno di denaro) per ogni acquisto effettuato in una delle 120.000 imprese convenzionate in tutto il mondo ed ottengono Shopping Points con cui accedere ad innumerevoli deals e offerte proposti dalle aziende convenzionate. Grazie all'estensione "Cashback Helper" per Firefox, Chrome e Safari, da oggi sarà ancora più facile ricevere i vantaggi per chi acquista online.

La "Cashback Helper" segnala ai consumatori, attraverso la barra di ricerca Google, che l'azienda di loro interesse è convenzionata con Cashback World ed evidenzia immediatamente, nella barra delle informazioni, quanto Cashback e quanti Shopping Points sono già stati accumulati o se ci siano promozioni e deals attivi al momento della ricerca. Una volta trovato lo shop online desiderato, è sufficiente un semplice click su "Acquista ora" per poter approfittare di tutti vantaggi d'acquisto di Cashback World. E' immediatamente evidente come sia semplice l'utilizzo di questa nuova estensione, tanto che non sarà più necessario effettuare il login sul sito cashbackworld.com prima di fare shopping online, mentre sarà sufficiente effettuare il login nella "Cashback Helper" con i propri dati.

E c'è di più, il design chiaro e minimale rende ancora più semplice la visualizzazione delle informazioni rilevanti, mostrando le più importanti aziende convenzionate, evidenziando le novità e le offerte attive. La ricerca dei partner convenzionati online o offline è più immediata: cliccando sulla lente d'ingrandimento presente in alto a destra, il negozio che si sta cercando è ancora più facile da trovare. Inoltre, per i tifosi di AS Roma, per i fan della MotoGP e per altre speciali partnership, la "Cashback Helper" può avere anche un design personalizzato con i colori della propria squadra del cuore.

Clicca sul link per ulteriori informazioni su come installare la "Cashback Helper"

http://www.cashbackworld.com/helper

About Cashback World

Cashback World, Shopping Community internazionale, offre esclusivi vantaggi (Cashback e Shopping Points) ai clienti che vogliono fare acquisti in modo conveniente in tutto il mondo, online e offline, con la propria Cashback Card. Inoltre, Cashback World fornisce alle aziende un programma di loyalty semplice ed innovativo e permette loro di diventare parte della shopping community. La Community Cashback World è attualmente attiva in 47 Paesi. 11 milioni di aderenti ricevono vantaggi dal loro shopping in circa 120.000 Aziende in tutto il mondo.

Scopri di più su http://www.cashbackworld.com

