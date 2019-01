22 gennaio 2019- 11:01 Cecilia Sardeo presenta Impact Girl: il nuovo podcast per una ridefinizione del successo tutta al femminile

(Milano, 22 gennaio 2019) - Dedicato al mondo della crescita professionale femminile, online da febbraio 2019.

Milano,22 Gennaio 2019 - Impact Girl nasce da un’idea di Cecilia Sardeo, CEO e Co-Founder di Mindvalley Italy e creatrice di Biz Academy, la nuova business academy online al femminile in Italia. Impact Girl è un podcast che intende diventare il polo di riferimento per imprenditrici di ogni età e background, donne in carriera e menti creative che vogliono lasciare un segno tangibile nel campo in cui operano attraverso il loro contributo. Ogni puntata affronta tematiche legate al successo professionale da un prospettiva esclusivamente femminile, raccontate dalle professioniste intervistate da Cecilia Sardeo, o condivise direttamente dalla sua esperienza. Imprenditrici, scrittrici, atlete, scienziate, chef, digital specialist e creative, condividono la loro esperienza con l’obiettivo di offrire strumenti pratici, aprire prospettive e stimolare chi ascolta a concludere: “sì, anche io posso farcela”.

Impact Girl propone una nuova definizione di successo, tutta al femminile.Il podcast firmato Cecilia Sardeo si rivolge a donne imprenditrici, lavoratrici autonome e donne in carriera, di tutte le età e background. Le Impact Girl che raccontano la loro storia saranno, tra le altre, la digital chef Sonia Peronaci, Elena David CEO di Valtur, Rosita Celentano, Monica Regazzi fondatrice della startup innovativa Homepal, Martina Rogato Presidente di Young Women Network e moltissime altre.

Il podcast sul business al femminile nasce come spin off di Biz Academy, l’academy online per imprenditrici creative che desiderano ampliare sul web l’impatto dei propri progetti, senza più dover scegliere tra vita privata e lavoro. Fondata da Cecilia Sardeo, Biz Academy partirà con la sua nuova edizione nei primi mesi del 2019. Il podcast sarà online a partire da domenica 3 febbraio 2019 sul sito biz-academy.com, su Spotify, iTunes e sul canale YouTube di Cecilia Sardeo.

Sì, posso riuscirci. Comincio oggi e parto da qui!Secondo l’ultimo rapporto di Lean In e McKinsey sul mercato del lavoro le donne incontrano più difficoltà nel realizzare i propri progetti rispetto ai loro colleghi uomini. I fattori che provocano questa disparità sono legati al cosiddetto gender pay gap, per cui gli uomini sono pagati più delle donne a parità di mansione e livello d’istruzione, e alla tendenza delle donne di sottovalutare le proprie capacità e prospettive. Per contrastare questa tendenza, che deriva da esperienze personali, vissute nel corso della carriera scolastica e professionale, e dalla cultura del mercato del lavoro, in ogni puntata le Impact Girl affronteranno tematiche pratiche legate al mondo del business offrendo da un lato il valore di un prospettiva femminile, diversa dal solito e che ha meno occasioni di essere ascoltata in un campo dove a prevalere è ancora la presenza maschile, e dall’altro il valore di un’esperienza e di una carriera che le ha portate ad avere un forte impatto nei loro settori di appartenenza. L’obiettivo di ogni puntata del podcast è di fornire esempi di riferimento a chi ha già intrapreso la propria avventura imprenditoriale o corporate, e mostrare a chi è ancora titubante che è possibile farcela nonostante le difficoltà (presunte e reali).

Di cosa parla Impact GirlLe Impact Girl parlano da una prospettiva insolita o ancora poco affrontata, soprattutto in Italia, di come crescere un personal brand di successo sul web, di come gestire maternità e business, come gestire un team da remoto, come ottenere finanziamenti ai propri progetti, come lanciare una start up, come trovare l’equilibrio tra vita e lavoro, come lanciare campagne su Facebook Advertising, come cavalcare l’onda digitale senza farsi sopraffare, come sviluppare assertività e farsi rispettare, come fondare un no profit e moltissimo altro. La caratteristica che accomuna tutte le puntate, da quelle autobiografiche a quelle che invece presentano strumenti e metodologie di lavoro, è la pragmaticità dei contenuti, presentati in modo tale che possano subito essere messi in pratica da chi ascolta.

Chi è Cecilia SardeoImprenditrice web trevigiana, Cecilia Sardeo ha iniziato la propria attività online nel 2011 con un semplice blog, dal quale si sono evoluti numerosi altri progetti. Entrata nel consiglio di amministrazione di Mindvalley, uno degli editori online più importanti al mondo, in Italia è fondatrice, oltre che di BizAcademy.it, di Omnama.it, La Svolta School.com e Zenward.com piattaforme online che offrono strumenti di formazione continua per la crescita personale e professionale in Italia e nel mondo. Seguita da una Tribù di oltre 250mila utenti attivi, Cecilia lavora con un team di talenti sparsi in tutto il mondo, ciascuno libero di operare da dove preferisce. Cecilia è convinta che il futuro dell'impresa sarà sempre più all'insegna della flessibilità di spazio, tempo, mindset e di un personal branding forte e autentico.

Ascolta in anteprima i primi episodi di Impact Girlhttps://www.spreaker.com/show/impactgirl

