30 gennaio 2019- 11:07 Cellulite: cos’è e perché curarla

(Milano, 30 Gennaio 2019) - Milano, 30 Gennaio 2019. La cellulite rappresenta uno dei disturbi più diffusi tra le donne di tutto il mondo. Eppure, ancora oggi, non si può dire che esista un rimedio definitivo che permetta di eliminare totalmente questa problematica. Ma attenzione. Quando si parla di celluliteè molto importante comprendere che si tratta di una vera e propria patologia e non di un semplice disturbo che “va e viene”.

Insomma, se si vuole combattere la cellulite è bene rivolgersi ad un medico specializzato che possa mettere a punto una soluzione personalizzata in funzione della persona e delle sue problematiche. Perché quello che molti non sanno è che esistono diverse tipologie di infiammazioni che noi comunemente chiamiamo “cellulite”.

Nelle forme più lievi, ad esempio, il tutto si riduce ad un fattore prettamente estetico. Nelle forme più gravi, invece, si possono avere problematiche importanti sui capillari. In questo caso è indispensabile rivolgersi a medici specialistici in problemi vascolari.

Cos’è la cellulite

Come abbiamo detto si tratta di un’infiammazione del tessuto adiposo che si trova sotto la pelle. L’effetto che la rende così odiata dalle donne è quello di rendere la pelle a “buccia d’arancia” o mostrare i classici “buchi”. Questi, ovviamente, sono i problemi legati all’aspetto fisico che, seppur estremamente importanti (non dobbiamo dimenticare, infatti, che problematiche legate ai fattori estetici possono generare ansie e stress), rappresentano solo la punta dell’iceberg.

Prima accennavamo ai problemi vascolari che possono contraddistinguere i casi più gravi di cellulite. Molto dipende dallo stato di avanzamento dell’infiammazione e dallo stile di vita della persona. Un altro mito da sfatare è quello legato alle donne. Seppur la cellulite sia molto più diffusa tra le donne è vero che questa possa colpire anche l’uomo.

Rimedi contro la cellulite: attenzione ai falsi miti

In commercio esistono centinaia di prodotti miracolosi che promettono di combattere in modo definitivo la cellulite. Ma siamo sicuri siano davvero efficaci? Se parliamo, ad esempio, delle creme idratanti va detto che i prodotti più buoni possono, in qualche modo, essere efficaci nel migliorare la condizione della pelle.

E’ importante sottolineare, tuttavia, che questi prodotti non eliminano il problema e, soprattutto, non fanno miracoli. Molto dipende da quanto sia pronunciata la problematica estetica legata alla cellulite. Inoltre va considerato che, spesso, l’efficacia di questi prodotti viene meno non appena si tende ad interrompere il trattamento.

Ne vale la pena? Molto dipende dai risultati che si riescono ad ottenere (che come abbiamo detto sono soggettivi e legati, anche, allo stato di avanzamento dell’infiammazione della cellulitis) e dallo stile di vita della persona. Ecco, lo stile di vita. Un aspetto che troppo spesso viene trascurato, quando si parla di questa patologia, è quello legato alle nostre abitudini quotidiane.

Pensiamo ad esempio all’alimentazione. Se si soffre di cellulite, o comunque si vuole provare a ridurne gli effetti distruttivi sul proprio corpo, andrebbero evitati cibi grassi. Un’alimentazione sana, stile mediterraneo, fatta di molta frutta e verdura è un primo importante passo da compiere per stare meglio fisicamente e iniziare a spianare il terreno per ridurre gli effetti sulla pelle di questa fastidiosa infiammazione.

E’ molto importante anche fare una moderata attività fisica. Lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta, un po di piscina o una qualsiasi attività aerobica moderata. L’ideale sarebbe concedersi una mezz’ora tutti i giorni ma, qualora non fosse possibile, sarebbe già sufficiente dedicarsi al movimento 3 o 4 volte la settimana.

Infine non bisogna dimenticarsi di bere molti liquidi, ovviamente non bevande gassate o zuccherate. Acqua e tisane sono la soluzione ideale per tenere idratata la pelle ed evitare che gli effetti della cellulite diventino più pronunciati.

Curare la cellulite con la carbossiterapia

Si tratta di una soluzione piuttosto innovativa ma, a quanto pare, piuttosto efficace. Un interessante caso studio di problematiche legate alla cellulite risolte con la carbossiterapia è stata presentata al Congresso Internazionale di Medicina e Chirurgia Estetica "Agora'" dalla dottoressa Leda Moro.

Il caso studio in oggetto, che ha coinvolto un campione di ben mille donne, ha dimostrato che somministrando anidride carbonica ai soggetti colpiti dalla cellulite permette di ridurne gli effetti in maniera significativa eliminando quasi del tutto gli effetti così antiestetici della buccia d’arancia e rendendo la pelle più elastica e soda.

Per maggiori informazioni: https://www.cellulitestop.org/

Comunicato a cura di: Img Solutions srl