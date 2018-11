14 novembre 2018- 10:01 Centinaia di aziende aderiscono al Black Friday del “Sì, lo voglio!”

(Milano, 14 novembre 2018) - Il quarto giovedì di novembre torna il Black Friday, appuntamento imperdibile per gli amanti dello shopping online prenatalizio. Moda, tecnologia, viaggi, ma non solo. Sono più di 1.000 le aziende del settore nuziale che aderiscono al “venerdì nero” per offrire promozioni alle coppie che vogliono organizzare il grande giorno senza sforare il budget.

Il “Black Friday delle Nozze” giunge alla sua seconda edizione in Italia dopo aver riscosso un grande successo lo scorso anno, non solo tra le coppie di futuri sposi ma anche tra le aziende specializzate.

Milano, 14 novembre 2018.- Il Black Friday, il giorno successivo alle celebrazioni del Thanksgiving Day, in cui tradizionalmente negli Stati Uniti i negozi offrivano sconti eccezionali, sta diventando sempre più popolare nel nostro paese. Migliaia di appassionati di shopping attendono l'arrivo di questa giornata per acquistare articoli a prezzi molto più bassi rispetto al resto dell'anno. Negli ultimi anni, l'elettronica, la moda online o il settore automobilistico sono stati i principali promotori di questa campagna prenatalizia, ma non gli unici. Anche i professionisti del settore nuziale aderiscono alle promozioni del Black Friday, dando così la possibilità alle coppie che stanno organizzano le loro nozze di ottenere il massimo senza sforare il budget.

Matrimonio.com, portale italiano leader nel settore nuziale, presenta la seconda edizione del “Black Friday delle Nozze”. Fino al 26 novembre, conosciuto anche come Cyber Monday, le coppie iscritte al portale potranno approfittare di promozioni esclusive create da centinaia di aziende del settore per le coppie che stanno organizzando le loro nozze. In questo modo, gli sposi potranno avere accesso a servizi di qualità, come nel resto dell'anno, ma con prezzi migliori, e realizzare così il matrimonio dei loro sogni.

Quest’anno sono più di 1.000 le aziende iscritte al sito che presentano le loro promozioni speciali per il Black Friday di Matrimonio.com all’interno delle diverse categorie del portale, tra cui troviamo ricevimento, fotografia, musica e abito. Si prevede che saranno migliaia le coppie che approfitteranno di questa campagna. L’anno scorso sono stati scaricati più di 3.600 coupon promozionali che hanno permesso alle coppie di ingaggiare servizi extra di cui altrimenti avrebbero fatto a meno. Secondo quanto emerso dal “Libro Bianco del Matrimonio”, lo studio condotto dal portale, il costo medio del matrimonio in Italia è di circa 24.000€, per cui le riduzioni, per esempio, del 25% possono arrivare a costituire un risparmio importante che può fare la differenza nella scelta di ridurre o meno il numero di invitati al ricevimento.

Il “Black Friday delle Nozze”, accolto positivamente dagli operatori del settore, ha riscosso così tanto successo nelle precedenti edizioni da essere replicato in alcuni dei diversi paesi in cui opera il portale, ovvero Francia, Spagna, Portogallo, Messico e Brasile.

Con questa iniziativa, il portale leader del settore nuziale riafferma la sua missione volta ad aiutare le spose e gli sposi di tutta Italia ad organizzare il giorno più bello, avvalendosi dei migliori professionisti del settore. "Organizzare un matrimonio è un'esperienza emozionante e il Black Friday può essere il momento ideale per iniziare a pianificare per tempo ogni singolo dettaglio dell’evento. I fornitori sono un elemento fondamentale nella fase dell’organizzazione delle nozze, perché aiutano le coppie a rendere indimenticabile il giorno più felice delle loro vite", ha dichiarato Nina Pérez, CEO di Matrimonio.com.

Riguardo Matrimonio.comMatrimonio.com è parte del gruppo WeddingWire. È nato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la comunità nuziale e il mercato virtuale di matrimoni più grande a livello mondiale. Dispone di un database dettagliato con più di 400.000 professionisti del settore dei matrimoni e offre agli sposi strumenti per preparare la loro lista di invitati, gestire il budget, cercare i fornitori, ecc. Il gruppo WeddingWire opera in 15 Paesi con diversi domini come Bodas.net, WeddingWire.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Weddingwire.co.uk, Casamiento.com.uy, Weddingwire.ca e Weddingwire.in.

