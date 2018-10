9 ottobre 2018- 11:30 Centinaia di professionisti del settore nuziale si riuniscono per il Wedding Summit di Matrimonio.com

(Milano, 9 ottobre 2018) - - Inaugurata a fine settembre la 1° edizione del "Wedding Summit", l'appuntamento di formazione e networking più importante in ambito nazionale dedicato al mondo del Wedding, organizzato dal portale Matrimonio.com

- Un Road Tour che tocca tre diverse città con un solo obiettivo: attraversare l'Italia per fornire alle aziende le conoscenze utili per affrontare le sfide del matrimonio 3.0. Nei primi due incontri di Milano e Roma hanno partecipato Gianluca Diegoli, esperto di marketing e autore del blog minimarketing.it, e Andrea Fontana, il maggiore esperto italiano di Corporate Storytelling

- Dopo il successo dei primi due appuntamenti, l'8 novembre si svolgerà il terzo "Wedding Summit" 2018, presso il Parco Congressi Mostra d'Oltremare di Napoli

Milano, 9 ottobre 2018 - In un momento in cui il settore nuziale sta dando prova di grande vitalità, diventa essenziale per le aziende italiane esplorare le opportunità di un settore in crescita, sempre più competitivo e digitalizzato. Nell'era del matrimonio 3.0, imprenditori e professionisti non possono rimanere indietro e devono dare priorità alla creazione di una strategia digitale, per espandere l’attività online e far crescere i profitti. È proprio per questo motivo che Matrimonio.com, il portale leader in Italia e nel mondo specializzato nel settore nuziale, torna ad offrire opportunità di formazione e networking ai professionisti del mondo Wedding, attraverso il "Wedding Summit" 2018, il primo Road Tour italiano dedicato al Wedding Business che vanta un programma ricco di interventi di esperti, testimonianze dirette e tavole rotonde.

I primi due appuntamenti del "Wedding Summit" 2018, svoltisi rispettivamente a Milano (26 settembre) e Roma (2 ottobre), hanno coinvolto aziende e professionisti del settore Wedding di diverse categorie (banchetto, catering, fotografia e video, musica, animazione, Wedding Planner ecc.). Finora sono più di 400 le aziende che hanno risposto all'appello del portale Matrimonio.com, dimostrando quindi apprezzamento per le attività proposte durante il Summit e la qualità dei contenuti presentati.

"Lavorare fianco a fianco con le oltre 52.000 aziende registrate sul nostro sito ci spinge ogni giorno a migliorarci per far crescere il settore, apportando ricerche, dati e formazione attraverso tutti i nostri canali. Uno di questi è, senza dubbio, questa Giornata di formazione e networking che riunisce i professionisti del settore per conoscere le ultime tendenze con l'aiuto dei nostri esperti", ha dichiarato la CEO di Matrimonio.com, Nina Pérez. "Il mercato italiano continua ad essere un punto centrale per noi, grazie alla sua grande vitalità e al suo potenziale di crescita", ha concluso Pérez.

Nelle prime due giornate del Tour sono intervenuti Gianluca Diegoli, esperto di marketing e autore del blog minimarketing.it, e Andrea Fontana, il maggiore esperto italiano di Corporate Storytelling, che hanno saputo coinvolgere la platea su temi che saranno utili per potenziare l’attività online delle aziende presenti. "Eventi come il "Wedding Summit" sono fondamentali perché viviamo in un tempo di overload informativo, in cui siamo costantemente bombardati da contenuti, e potersi fermare per confrontarsi a livello professionale e personale è indispensabile per arricchirsi, trovare nuove soluzioni, esaminare metodi e tecniche che altrimenti nella fretta della vita professionale quotidiana non potremmo approfondire", ha dichiarato Andrea Fontana dopo il suo intervento sull’importanza dello storytelling nella comunicazione aziendale.

La tavola rotonda sui casi di successo delle aziende presenti su Matrimonio.com, alla quale hanno partecipato imprenditori e professionisti, come Stefano Rusconi di Rusconi Catering & Banqueting e Marco Zammarchi dello studio fotografico Dimedia, ha generato numerosi spunti di riflessione sull'operato delle aziende del settore e sulle loro strategie di marketing aziendale. All'evento di Milano hanno preso parte anche il cantante Victor Messana di Victor Music, Paolo Pietrogrande, titolare dell'atelier Sposa d'Este e Giuseppe Bertesago di Cà del Facco, agriturismo situato nella campagna cremasca. Alla tavola rotonda del Wedding Summit di Roma erano presenti Gianluca Romano, fondatore dell'agenzia Superanimatori, Antonio Campanale, General Manager di Aurora Catering, Pierpaolo Benigni, che gestisce La Porta del Principe, casale nobiliare di fine '800 immerso nel verde e Alfonso Bonè, amministratore di Salem Spose, atelier di abiti da sposa a Roma.

Durante la terza e ultima giornata del "Wedding Summit", che si terrà l’8 novembre presso il Centro Congressuale Mostra D'Oltremare di Napoli, verranno affrontate tematiche e sfide con risvolti sociali, grazie al coinvolgimento di un panel di esperti come Vincenzo Cosenza, esperto di comunicazione digitale e social media, che terrà un intervento sulla content experience, sul ruolo degli influencer e sul brand positioning.

Riguardo Matrimonio.comMatrimonio.com è parte del gruppo WeddingWire. È nato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la comunità nuziale e il mercato virtuale di matrimoni più grande a livello mondiale. Dispone di un database dettagliato con più di 400.000 professionisti del settore dei matrimoni e offre agli sposi strumenti per preparare la loro lista di invitati, gestire il budget, cercare i fornitori, ecc. Il gruppo WeddingWire opera in 15 Paesi con diversi domini come Bodas.net, WeddingWire.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Weddingwire.co.uk, Casamiento.com.uy, Weddingwire.ca e Weddingwire.in.

Per maggiori informazioni: Francesca La Rosa Tel.: (+39) 02 94 75 41 89 press@matrimonio.comWeb: www.matrimonio.com