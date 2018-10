25 ottobre 2018- 18:15 Centric Software: Arriva in India il PLM di ultima generazione per fashion e retail

- Il leader di mercato nelle soluzioni PLM dàil via a un roadshowPLM in 3 città dell'India

Centric Software è lieta di annunciare il proprio ingresso nel mercato indiano e di portare ad aziende locali di fashion, retail e beni di largo consumo le proprie soluzioni PLM (Product Lifecycle Management). Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a raggiungere obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Il PLM è la tecnologia portante per iniziative di trasformazione digitale che guidano la crescita, l'agilità e l'innovazione aziendali. Ormai un must per brand e retailer, il PLM è il fondamento della progettazione e dello sviluppo del prodotto, dal concept al retail, ed è essenziale per promuovere la crescita in un mercato globale competitivo, ottimizzare le operazioni e immettere rapidamente prodotti innovativi sul mercato.

"In tutto il mondo, il comportamento d'acquisto è cambiato e i consumatori si aspettano più stagioni all'anno e più prodotti nuovi per ogni stagione. Allo stesso tempo, il sorgere di molti nuovi brand e rivenditori che offrono al consumatore una scelta più ampia che mai, ha portato a un'intensificazione della concorrenza", afferma Fabrice Canonge, VP Global Sales di Centric Software. Con migliaia di marchi e distributori locali e internazionali attivi in India, le aziende hanno sempre più bisogno di offrire prodotti più innovativi, in tempi rapidi. La velocità di accesso al mercato, la reattività del mercato e un sourcing realmente collaborativo sono elementi chiave per rimanere competitivi. "

Centric PLM risponde a tutte queste sfide, e ad altre ancora, con un software PLM specifico per aziende di ogni dimensione, mobile e basato su cloud, intuitivo, configurabile e facile da usare. Fondendo il meglio delle innovazioni della Silicon Valley e le best practice del settore, Centric PLM è rapido da implementare e fornisce un'unica, fruibile versione della verità ai team di pianificazione, design, sviluppo, sourcing, produzione e retail.

Centric Software sarà affiancata da Simbus Technologies per celebrare il lancio di Centric PLM in India con la PLM Revolution Roadshow Roundtable Series a Delhi il 28 novembre, a Mumbai il 30 novembre e a Bangalore il 4 dicembre.

Simbus è un'azienda globale di consulenza e soluzioni tecnologiche per il retail e per il fashion, che abilita la trasformazione digitale di brand e retailer che operano nel settore della moda, facendo leva su tecnologie innovative per modernizzare e trasformare il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e supportati.

Simbus è lieta di unirsi a Centric per gli eventi di lancio in India. Il tour in tre città presenterà al mercato indiano, in rapida crescita, dei beni di consumo e del retail, Centric PLM, la soluzione leader a livello mondiale di Centric Software, per consentire alle aziende locali di realizzare la trasformazione digitale dei propri processi di innovazione dei prodotti. I partecipanti agli eventi scopriranno come oltre 675 brand iconici di fashion e retail sfruttano la potenza di Centric PLM per diventare più agili e portare più velocemente un maggior numero di prodotti innovativi sul mercato per favorire la crescita aziendale globale ", afferma Krishna Kumar, Managing Director di Simbus Technologies.

Demo live mostreranno come la soluzione PLM di Centric, basata su cloud, oltre 15 app mobili per PLM e Centric Visual Innovation Platform (CVIP), le visual board completamente digitali per dispositivi touchscreen, promuovono l'innovazione in circa 700 brand di tutto il mondo.

"Siamo felici di annunciare il nostro lancio in India," dichiara Chris Groves, President and CEO di Centric Software." Le aziende di abbigliamento e retail affrontano sfide complesse che possono essere prontamente trattate con le giuste innovazioni e il giusto partner PLM. Una soluzione agile e moderna è essenziale per guidare le strategie di trasformazione digitale che sono necessarie nel difficile e competitivo mercato retail di oggi."

Iscriviti per partecipare all'evento di lancio in India di Centric Software e Simbus Technologies .

Simbus, un'azienda globale di consulenza e soluzioni tecnologiche per fashion e retail, consente a brand di moda e a retailer di creare customer experience di ultima generazione, adeguate all'odierno marketing esperienziale. Rendiamo possibile la trasformazione digitale facendo leva su tecnologie innovative per modernizzare e trasformare il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e supportati. Decenni di esperienza nel settore e le solide competenze tecnologiche di Simbus permettono a questa azienda di fornire soluzioni trasformative negli ambiti Product Lifecycle Management (PLM), 3D Apparel Design, Merchandise Planning, BI e Analytics, e aiutare i clienti a mantenere un vantaggio competitivo nel dinamico e in costante evoluzione settore della moda e del retail.

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l'outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual board completamente digitali, concepite per dispositivi touch-screen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l'esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l'offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi industry award, tra cui il Product Leadership Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, Fashion and Consumer Goods PLM nel 2018 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2016 e nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

