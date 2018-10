16 ottobre 2018- 16:23 Centric Software aumenta la velocità del retail con le versioni 6.4 e 6.5

- CAMPBELL, California, Oct. 16, 2018 /PRNewswire/ -- Centric Software è lieta di annunciare che le ultime release della sua soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di punta, le versioni 6.4 e 6.5 di Centric 8PLM, sono ora disponibili. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Le più recenti release di Centric Software sono guidate dal feedback del Customer Advisory Board di Centric e dai partner più stretti provenienti dai settori del retail, della moda, dei prodotti per l'outdoor e dei beni di largo consumo. Centric 8 PLM v6.5 include innovazioni per potenziare nuove e agili strategie aziendali perché l'ambiente in rapida evoluzione del retail multi-categoria faccia leva sulla supply chain e impieghi tecnologie 3D al fine di aumentare le proposte di design, accrescere la varietà di prodotti e ridurre il time to market.

"Questo aggiornamento di Centric 8 risponde al ritmo incalzante delle immissioni di nuovi prodotti, alla necessità di massimizzare i prodotti più venduti e all'esigenza di velocizzare la creazione di design innovativi", spiega Ron Watson, VP of Product di Centric Software. "Affinché marchi e retailer possano offrire una varietà di prodotti ben progettati, centinaia di migliaia di proposte di design o di prototipi devono essere riesaminate di cui solo il dieci percento viene mantenuto per lo sviluppo. Marchi e retailer vogliono anche ridurre al minimo il rischio e soddisfare i consumatori, offrendo loro varianti dei core design più venduti. Naturalmente, tutto ciò deve avvenire velocemente, in quanto il time to market e il time to trend sono cruciali."

Nel corso dell'ultimo anno, Centric Software ha lavorato con grandi marchi e retailer su diverse innovazioni che facilitano lo sviluppo di elevati volumi di prodotti come strumenti che consentono lo sviluppo simultaneo di centinaia di modelli e molteplici stagioni e ottimizzano lo sviluppo di prodotti per più mercati, e la rivoluzionaria AI Image Search per un più rapido processo decisionale in materia di progettazione e sviluppo.

Centric 8 PLM v6.5 prosegue su questo tema con svariate nuove innovazioni, che includono 3D e CAD-agnostic 3D Sample Review. Marchi e retailer possono utilizzare la tecnologia 3D di qualsiasi fornitore CAD per una rapida visualizzazione e prototipazione dei prodotti, velocizzando così, in misura significativa, le iterazioni di prodotto e riducendo al contempo il time to market e i costi di prototipazione.

Le rivoluzionarie funzionalità di volumi elevati di sourcing presenti in v. 6.5 sono particolarmente adatte a marchi, retailer e retailer multicategoria che coprogettano e acquisicono prodotti finiti dai fornitori. Nuovi strumenti consentono agli utenti di diffondere rapidamente direttive di progettazione contemporaneamente a molti fornitori e agenti, di raccogliere e ripetere progetti in Centric 8 e di lanciare senza intoppi lo sviluppo, con conseguente sensibile aumento dell'innovazione di prodotto e del numero di prodotti lanciati.

Ora è anche possibile variare facilmente un core design con molti materiali diversi, colori, taglie, finiture o altri dettagli di stile. Le nuove innovazioni in Centric 8 introducono livelli di efficienza senza precedenti, attingendo a caratteristiche comuni di prodotto e variando contemporaneamente i dettagli chiave. Con questi nuovi strumenti, ogni progettista tecnico può gestire contemporaneamente centinaia di modelli e le aziende possono facilmente produrre migliaia di varianti per servire diversi target di clientela, aree geografiche e canali di vendita.

"Centric PLM, e in particolare i nuovi tool per il sourcing inclusi in Centric 8 v6.5, ci aiuteranno a fornire ai nostri clienti prodotti ancora più straordinari a ottimi prezzi per mantenere la nostra promessa di valore sicuro. Con Centric PLM, facciamo leva su tecnologie innovative per collaborare più strettamente con i nostri partner fornitori così che i team di Big Lots possano offrire ai nostri clienti maggior qualità, fashion e valore. ", afferma Ryan Shuster VP di Global Sourcing presso Big Lots.

"Siamo lieti di annunciare che Centric, con il rilascio della versione 6.5, sta estendendo la definizione di ciò che può fare il PLM", afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Abbiamo collaborato strettamente con grandi marchi e retailer per creare innovazioni che rendano più semplice alle aziende vendere, sviluppare e acquistare una maggiore varietà di prodotti in tempi più rapidi e in modo più efficiente. Centric continua a fornire soluzioni che offrono ai nostri partner un vantaggio competitivo sul mercato globale."

Centric 8 v6.5 si arricchisce di molti miglioramenti e di nuovi tool.

Centric Software (www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l'outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual board completamente digitali, concepite per dispositivi touch-screen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l'esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l'offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi riconoscimenti del settore, tra cui il Global Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, il titolo di Fashion and Apparel PLM nel 2016 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.

