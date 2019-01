8 gennaio 2019- 18:15 Centric Software lancia le sue collaborative digital board concepite per dispositivi touch-screen

- Con innovazioni rivoluzionarie trasforma digitalmente l'ideazione del design e sviluppo dell'assortimento e il buying per i canali retail,ingrosso ed e-commerce

Facendo leva sulla propria strategia di sviluppare innovazioni che guidino la trasformazione retail per brand, rivenditori e produttori, Centric Software, l'azienda leader nelle soluzioni di PLM (Product Lifecycle Management), annuncia l'aggiunta di nuovi funzionalità a Centric VIP (Centric Visual Innovation Platform). Sviluppate in collaborazione con brand e retailer leader a livello mondiale, le Digital Concept Board e le Digital Buying Board ridefiniscono l'ideazione del design e gli acquisti trasformando radicalmente il modo in cui i team collaborano, condividono idee e prendono decisioni. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Centric VIP è una raccolta totalmente digitale di visual board collaborative concepite per dispositivi touch come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen e completamente connesse con Centric PLM. Le digital board di Centric VIP trasformano la strategia di prodotto, l'ideazione e il processo di go-to-market, con conseguente iterazione ed esecuzione creativa fortemente accelerate per individui e team, inclusi i C-Level. L'interfaccia di Centric VIP, bella e a forte impatto visivo, riunisce informazioni live da più fonti dell'intera organizzazione. Queste board allineano i team e fanno leva sulle competenze interne per una esecuzione rapida, così come per un time to market e un'innovazione di prodotto estrememente più rapidi.

La nuova Digital Concept Board di Centric VIP associa le competenze creative, tecniche e commerciali per accelerare lo sviluppo dei prodotti. I team di tutti i reparti, inclusi design, merchandising e produzione/sourcing, possono utilizzare la Digital Concept Board come sandbox digitale per scenari creativi e 'what-if' nell'ambito del contesto aziendale. Queste attività di solito si svolgono offline o con strumenti ad-hoc.

Utilizzate in modo collaborativo su dispositivi touch o tramite un browser web, permettono ai team di fare il drag and drop di immagini che catturano la loro ispirazione, provenienti da fonti come mood board, siti web e esistenti librerie PLM di prodotti, per acquisire digitalmente concetti creativi, elaborare finalità di progettazione e creare brief di prodotto. I team di merchandising e produzione/sourcing apportano ulteriori conoscenze e, man mano che i concept evolvono, questi vengono rapidamente trasmessi al PLM per ulteriori sviluppi, campioni, sourcing e lancio sul mercato.

Tutte le informazioni sono digitali, e offrono una visibilità completa sullo stato della collezione, con nessuna perdita, reinserimento o errore di dati, e un massiccio aumento della velocità di esecuzione. Strumenti analogici come i pannelli in polistirene, le stampe cartacee e i post-it sono eliminati, favorendo così l'efficienza a vari livelli e potenziando al contempo creatività e innovazione di prodotto.

La nuova Digital Buying Board di Centric VIP ottimizza in modo elegante le sessioni di acquisto per vendita al dettaglio, vendita all'ingrosso ed e-commerce, allineando team di prodotto e di categoria, esercenti, buyer e commerciali interni su un'unica piattaforma a forte impatto visivo.

I buyer scelgono i prodotti da collezioni globali, core o speciali e creano assortimenti per canale (retailer e/o e-commerce), tipologia di negozio o persino per singolo negozio, con roll-up di impegni di acquisto per più canali e altre analisi calcolate automaticamente. I roll-up vengono utilizzati per previsioni quantitative aggregate per un controllo della pianificazione di produzione e della quantità minima d'ordine (MOD); le analisi convalidano le scelte di acquisto fornendo insight quali quantità per colore, materiale, modello, prezzo, data di consegna, regione, canale, ecc.

Il collegamento dei team di prodotto, merchandising, acquisto e vendita per una collaborazione in tempo reale durante lo svolgimento di sessioni di acquisto e la creazione di assortimenti regionali, semplifica drasticamente le comunicazioni, fornisce ai decisori regionali informazioni aggiornate e trasparenti e offre ai team di prodotto piena visibilità su ciò che viene immesso sul mercato. Il tempo di esecuzione risulta fortemente accelerato.

"Le Digital Concept Board e Digital Buying Board sono innovazioni improntate sul mercato, sviluppate in collaborazione con i nostri clienti", afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Entrambe promuovono la trasformazione digitale consentendo a designer, merchandiser e buyer di collaborare veramente, cambiando radicalmente il modo in cui vengono prese le decisioni. Il risultato finale è un ingente incremento nella velocità di innovazione sul mercato".

Centric Software lancerà le sue rivoluzionarie Digital Concept e Digital Buying Board in occasione della Conferenza annuale della National Retail Federation, NRF 2019: Retail's Big Show, che si terrà dal 13 al 15 gennaio presso il Javits Center, a New York.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l'outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual board completamente digitali, concepite per dispositivi touch-screen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l'esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l'offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi industry award, tra cui il Product Leadership Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, Fashion and Consumer Goods PLM nel 2018 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2016 e nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.

