3 giugno 2019- 12:41 Chakratec e Wien Energie lanciano il primo caricabatterie ad alta potenza al mondo per veicoli elettrici con Kinetic Power Booster di Chakratec all'Aeroporto Internazionale di Vienna

- Il progetto, primo nel suo genere al mondo, fa seguito al completamento con esito positivo del programma pilota svoltosi presso la sede di Wien Energie lo scorso anno. Il sistema è collocato nel parcheggio degli "arrivi" e inizierà a servire i conducenti di veicoli elettrici a partire da questo mese.

"Siamo orgogliosi di dare impulso alla mobilità elettrica insieme a partner importanti come Wien Energie e l'aeroporto di Vienna. Il nostro sistema fornisce un numero illimitato di cicli di ricarica ed è sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale. Questo sistema segna il primo di una serie di sistemi progettati di prossima implementazione con i nostri partner austriaci, uno dei nostri primi sostenitori e adottatori del sistema", afferma Nir Zohar, cofondatore e vicepresidente della divisione Sviluppo commerciale, vendite e distribuzione di Chakratec.

Chakratec offre una soluzione ottimale per l'ecosistema di ricarica dei veicoli elettrici, aggirando il problema correlato alla scarsa potenza energetica nella rete in luoghi in cui è richiesta una ricarica rapida. Ciò avviene applicando il Kinetic Power Booster (KPB) di Chakratec basato sul proprio esclusivo sistema brevettato di accumulo dell'energia cinetica, che consente l'installazione di stazioni di ricarica EV veloci e ultraveloci ovunque, anche in luoghi con una rete debole.

La collaborazione tra le due aziende è iniziata con una sfida di innovazione lanciata da Wien Energie nel 2016, in cui Chakratec ha avuto la meglio. Seguito da discussioni con i dirigenti di Wien Energie, ottimo consiglio del Global Incubator Network (GIN) come uno sportello unico in Austria per startup, investitori e incubatori, oltre a ulteriori premi stanziati da Wiener Stadtwerke e il NREL Industrial Growth Forum negli Stati Uniti. Ora, ad appena due anni di distanza, le due società hanno lanciato la prima stazione di ricarica rapida a energia cinetica per veicoli elettrici al mondo.

Informazioni su Chakratec

Chakratec, fondata nel 2013, offre al mercato dell'accumulo di energia un'innovativa soluzione brevettata di accumulo dell'energia cinetica basata su un concetto di volano. La società ha raccolto finora 10 milioni di dollari principalmente da Capital Nature e iArgento. Chakratec sta assistendo a un'accelerazione delle proprie attività di vendita ed è alla ricerca di partner e progetti in tutto il mondo.

