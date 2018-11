26 novembre 2018- 11:06 ChallengerOs: il miglior sistema operativo nel 2018 per il recupero dei tuoi dati

(Roma 26.11.2018) - Roma, 26.11.2018 - Recovery Italia è un’azienda completamente made in Italy impegnata quotidianamente nella missione del recupero dati. L’azienda è specializzata nel recupero dati, ha investito tutte le proprie energie nel realizzare un centro tecnologico avanzatissimo, per poter soddisfare qualsiasi esigenza ed ottenere risultati su qualsiasi caso di perdita dati, dalla rottura di un pen drive usb, ad un hard disk drive che ha subito un allagamento, fino ad arrivare al recupero di sistemi aziendali complessi come SAN o sistemi Raid.

Il progetto ChallengerOs nasce da uno studio decennale sui casi di recupero dati affrontati in laboratorio ed è oggi lo strumento professionale di cui si avvalgono gli stessi tecnici di Recovery Italia nei propri centri di recupero dati.

La sfida odierna nel mondo del recupero dati è far arrivare al consumatore finale l’importanza delle prime azioni che vengono effettuate su un drive improvvisamente guasto.

Operazioni non idonee sono spesso la causa di fallimento in una procedura di recupero dati.

ChallengerOs è un sistema operativo completamente italiano e gratuito.

Tra i suoi equipaggiamenti troviamo probabilmente quello fondamentale che lo caratterizza in maniera rilevante, Rocket, uno strumento sofisticato per il data recovery. Rocket puo' essere utilizzato per recuperare dati da qualsiasi memoria di archiviazione, sia essa danneggiata o con di qualsiasi tipo di problematica fisica , magnetica o che abbia subìto una corruzione dati.

Rocket risolve casi di perdita dati da dispositivi SATA,PATA,USB, ESATA, FIREWIRE, SAS, SCSI ed è in grado di sfruttare le enormi potenzialità della scheda Challenger PCI Board, fornita nel pacchetto, che consente a Rocket di comunicare in modo esclusivo con l’unità collegata.

Sono molte le caratteristiche che contraddistinguono ChallengerOs dai comuni sistemi operativi.

ChallengerOs è stato progettato per svolgere qualsiasi attività sulle unità disco, dalla semplice analisi sulla funzionalità del drive fino ad arrivare a reali attività di recupero dati ed analisi forense.

L'accesso al disco fisico di Challenger è qualcosa di unico, consente recupero di dati anche da supporti

danneggiati senza che la macchina subisca rallentamenti o congelamenti, inoltre ChallengerOS lavora in sola lettura.

Questa funzione lo rende perfetto per il recupero dati per scopi legali.

Il sistema è alla portata di tutti e fruibile in modalità gratuita.

Masterizzato su Dvd o installato su pen drive permetterà di far partire il computer o il server in modalità Live, senza quindi alcuna necessità di essere installato sul sistema utilizzato quotidianamente.

Perchè utilizzare ChallengerOs invece dei sistemi operativi usuali.

Esistono delle situazioni molto particolari, in cui il computer o il server, a causa di errori o blocchi password, non è in grado di avviarsi.

Possiamo riassumere in breve le sue caratteristiche:

-veloce e potente;-gratuito;-immune da virus;-portatile dal notebook al pc fisso senza limiti e viceversa;-utilizzo illimitato delle sue funzionalità.

I Laboratori di Recovery Italia utilizzano tecnologie e strumentazioni interamente progettati in italia ed i dispositivi vengono trattati esclusivamente nel nostro data center.

ChallengerOs è diretto a tutti coloro che amano le procedure fai-da-te o che desiderano avere un supporto innovativo per la loro nuova attività.

