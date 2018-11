28 novembre 2018- 12:47 Christmas Time, online il sito tematico di Mirabilandia firmato O-One

(Milano, 28 novembre 2018) - O-One, digital unit di Industree Communication Hub, ha sviluppato per Mirabilandia il sito tematico dedicato al Natale (https://xmas.mirabilandia.it/), con l’obiettivo di presentare agli utenti tutte le novità che il parco divertimenti più grande d’Italia offre in questo particolare periodo dell’anno.

Milano, 28 novembre 2018 - Mirabilandia, parte del Gruppo Parques Reunidos, una delle maggiori realtà dell’entertainment worldwide, festeggia il Natale con una tematizzazione unica del parco, offrendo ai visitatori attrazioni, incontri ed eventi speciali. In occasione di questa festività, O-One (https://www.o-one.net/) ha sviluppato un sito tematico per far sì che gli utenti possano vivere un’esperienza emozionale all’interno di un ambiente web impattante dall’atmosfera incantata. Anche per la ricorrenza di Halloween, la digital unit di Industree Communication Hub (https://www.industree.it/) ha progettato un website a tema (https://halloween.mirabilandia.it/) per presentare tutte le novità offerte ai visitatori durante questo periodo dell’anno.

O-One ha curato il concept creativo, il design e lo sviluppo dei siti web. Le numerose illustrazioni animate e i video favoriscono la user experience, coinvolgendo l’utente e invitandolo a immergersi in un percorso che stupisce i più grandi e illumina gli occhi dei bambini: un teaser dell’esperienza emozionale che ogni visitatore può vivere all’interno di Mirabilandia.

Il lancio di entrambi i siti web è stato accompagnato da una campagna di comunicazione sui social network Facebook e Instagram del parco e sul sito istituzionale di Mirabilandia.

O-One: www.o-one.net

Mirabilandia: www.mirabilandia.it