4 maggio 2018- 14:52 Clarks Kids e Marvel creano una collezione esclusiva per ricordare che l'unione fa la forza!

- #GREATER TOGETHER

UNISCITI AGLI EROI PIÙ POTENTI DEL MONDO

Radunatevi. Unitevi come se foste una cosa sola. Insieme, potete fare grandi cose.

Clark Kids si è ispirato agli eroi più potenti della Marvel per creare un'esclusiva collezione unisex che celebra la forza dell'unità. Lanciata in concomitanza con l'arrivo del film Avengers: Infinity War nelle sale cinematografiche inglesi il 27 aprile, questa collezione iconica cattura lo spirito di ciascun eroe regalando ai bambini una grande libertà di movimento e comfort durante le loro avventure quotidiane.

Per vedere la multimedia news release clicca qui: https://www.multivu.com/players/uk/8322051-clarks-marvel-greater-together/

Come qualsiasi bambino di questo pianeta, gli Avengers hanno identità differenti. Quando uniscono le forze, queste si combinano trasformandoli nella squadra di eroi più potenti del mondo. La campagna "Greater Together" spinge i bambini a celebrare le proprie forze e abilità, e ad unirsi come se fossero una cosa sola - incoraggiandoli a non avere paura, a credere in sé stessi e ad aiutarsi sempre a vicenda unendo le proprie forze.

Clarks, marchio esperto nello sviluppo sano del piede da oltre 170 anni, ama incoraggiare lo stupore, la curiosità e l'immaginazione dei bambini attraverso il comfort nel movimento.

"I bambini hanno il potere di cambiare il mondo. Hanno le menti più pure di questo pianeta, e noi di Clarks ci lasciamo ispirare dal modo in cui i bambini vivono la propria vita. Dal loro punto di vista, sono tutti dei supereroi. Allora, quale modo migliore di celebrare questa loro visione del mondo se non unendo le forze con la Marvel? Ci basiamo sulla scienza e sui dati per proseguire una tradizione che garantisce che i piedi in crescita di ogni bambino siano in mani sicure. Tale tradizione, combinata con una congiunta passione, immaginazione e competenza, porta alla creazione di un'innovativa collezione di calzature che permette ai bambini di sentirsi liberi di essere sé stessi."

Jason Beckley. Clarks Chief Brand Officer.

Marvel x Clarks esce online e in negozi selezionati il 4 maggio 2018.

Per informazioni riguardanti la stampa si prega di contattare:

Laura Vulto Global Communications & PR Manager Office: +31(0)20-233-79-50 Laura.Vulto@clarks.com

Esther Lopez Riva Global Head of Communications & PR Esther.lopezriva@clarks.com

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/686554/Clarks_Kids_Marvel.jpg ) Video: https://www.multivu.com/players/uk/8322051-clarks-marvel-greater-together/