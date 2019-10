18 ottobre 2019- 08:59 Clitoris e Pepemio: sfatare i tabù per una sessualità consapevole e travolgente

(Roma, 20 ottobre 2019) - Il primo di una serie di workshop/eventi dedicati alla sessualità.

Partendo dalla clitoride, il marchio di abbigliamento ad essa ispirato e il brand leader in Italia nella vendita di sex toys parleranno di sesso e tabù

Roma, 20 ottobre 2019 - Domenica 20 ottobre al Bar del Fico di Roma si terrà il primo di una serie di workshop/eventi dedicati al mondo della sessualità, una vera e propria formazione interattiva vissuta come gioco ed esplorazione consapevole del proprio corpo.

La sinergia tra i marchi Pepemio e Clitoris è il risultato di una comune strategia, che vuole migliorare la percezione e soprattutto l’approccio di uomini e donne nei confronti degli argomenti legati alla sessualità.

L’evento di domenica sarà riservato ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, che entreranno nel mondo della Clitoride con la formazione dell’associazione Selene, riceveranno in regalo alcuni articoli della nuova collezione Clitoris ( più "esplicita" e street della precedente, con il riferimento alla clitoride tramite il gioco dell'impiccato e la grafica CLIT OR DIE) e un pacco contenente i sex toys di maggiore tendenza di Pepemio.

Un primo appuntamento in cui oltre alla parte scientifica e divulgativa si darà importanza al gioco come veicolo fondamentale per scoprire la propria personalità e sessualità.

Gli ospiti saranno i veri protagonisti che sia live che nei giorni successivi approfondiranno le tematiche aperte, condividendo sui loro profili social i vari momenti dell'evento: le curiosità, le esperienze e le domande.

Un momento importante che preparerà il terreno per una serie di incontri, pubblici e privati, in cui si parlerà di sessualità, tendenze, gioco e condivisione delle proprie esperienze.

Questo primo appuntamento, esclusivo e riservato, sarà seguito da tanti altri aperti al pubblico, che si terranno con cadenza mensile e saranno di volta in volta focalizzati su un diverso tema collegato alla sessualità.

I sex toys saranno il catalizzatore di questa evoluzione che, partendo dalla consapevolezza della propria sessualità troverà l’espressione nel raggiungimento di un benessere globale e individuale.

Clitoris è un marchio di abbigliamento che nasce nel 2019 da un’idea di Cristina Pelliccia e dalla voglia e professionalità di Laura Carpintieri.

Il brand parte da un concetto semplice: “siamo abituati a credere solo a ciò che riusciamo a vedere”. La clitoride è, per sua natura anatomica, solo parzialmente visibile ed il suo ruolo è stato per anni disconosciuto, la sua forma descritta e raffigurata per secoli in maniera sbagliata o quantomeno sommaria.

Questo ha ovviamente generato ignoranza e poca consapevolezza, terreno fertile per la nascita di un tabù. Questo tabù, applicato al corpo delle donne, ha dei risvolti emotivi che ostacolano una vita sessuale soddisfacente generando frustrazione, remissività e insicurezza. Paradossale, dato che la donna possiede l'unico organo del corpo umano destinato esclusivamente al piacere sessuale.

Ecco perchè per il brand il/la clitoride è l'emblema della disparità di genere.

Pepemio è il brand che sta rivoluzionando il mercato dei sex toys. Leader in Italia dal 2005, ha avviato una produzione diretta Made in Italy e offre il catalogo più completo esistente sul web. Il payoff parla chiaro: “Se è piacere è Pepemio”.

Anche i dati non lasciano spazio a dubbi: i giocattoli per adulti non sono più qualcosa di riservato a pochi, ma stanno diventando un must-have sia in Europa che in Italia.

Solo nel primo semestre del 2019, sono oltre 300.000 gli articoli venduti in Italia solo da Pepemio, con un aumento del 48% rispetto al 2018.

La categoria maggiormente venduta nell’ultimo anno è proprio quella degli stimolatori clitoridei, che attraggono sia le donne che gli uomini, curiosi di vivere la sessualità della coppia senza pregiudizi.

I giocattoli per adulti hanno raggiunto un vasto pubblico e sono entrati nella vita e nei discorsi quotidiani. Ovetti vibranti, Strap on, Coniglietti nascosti nel comodino, finti Rossetti da tenere a portata di mano nella borsetta e lubrificanti di ogni genere: gli oggetti del piacere sono tantissimi e la tecnologia li rende sempre più sicuri e adatti a soddisfare ogni esigenza.

Clitoris: Brand di abbigliamento unisex, lanciato da pochi mesi e già alla seconda produzione ( collezione autunno-inverno 2019/2020 ) e che con la prima estiva ha visto il sold out di metà prodotti dopo nemmeno 1 mese dal lancio - senza nessuna spesa di marketing ma solamente col passaparola, sia offline che online.

Sul sito web è possibile acquistare sia gli ultimi pezzi di maglie e top della prima collezione che tutti i nuovi prodotti #clitordie ispirati ad il gioco dell'impiccato che forma la parola clitoride. Saranno disponibili: maglie, felpe, giubbotti, cappelli e scaldacollo

E chissà che nelle prossime collezioni non aumentino i prodotti e gli artisti che vi collaborano!

Pepemio: Se è piacere è Pepemio. Il marchio italiano leader nella vendita di sex toys, con una catena di produzione e distribuzione. Brand completamente nuovo, ma nato dall’esperienza di Mistersex.it, marchio di riferimento in Europa dal 2005: il primo in Italia ed il primo ad aver avviato una produzione Made in Italy.

Il portale web ecommerce racchiude oltre 5000 articoli, tra cui dildo, vibratori, ovetti, strap on, anelli vibranti, lubrificanti, preservativi, stimolatori, Real doll.

Principali rivenditore in Italia dei top brand: Toyz4Lovers, Tenga, Satifyer, Durex, Fleshlight, etc. Il punto di riferimento per l’oggettistica per adulti e la lingerie sexy.

