17 ottobre 2018- 10:16 Codewise nomina il dr. John Malatesta nuovo Chief Executive Officer

- PALO ALTO, California, 17 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- Codewise, il provider leader di settore di soluzioni AI-powered di misurazione e gestione di pubblicità online per i professionisti del marketing digitale, acclamata dal Financial Times come una delle aziende a più rapida crescita in Europa, ha annunciato oggi di aver nominato il dr. John Malatesta, 46 anni, Chief Executive Officer, succedendo a Robert Gryn, 32 anni, fondatore di Codewise. Malatesta mantiene inoltre i suoi precedenti ruoli di Presidente, CMO e CRO. Gryn è stato nominato Chairman del Board di Codewise. Le nuove nomine dirigenziali hanno effetto immediato.

Come business leader di prestigio internazionale, Malatesta porta oltre 22 anni di esperienza nella gestione di business nel settore software, dove ha ricoperto molteplici ruoli dirigenziali in varie PMI e aziende Fortune 500.

"John è decisamente il giusto leader per Codewise," ha detto Gryn. "Il suo vasto background dirigenziale, così come la sua conoscenza del marketing cloud e dello soluzioni di Customer Experience Management, amplificherà largamente gli sforzi che Codewise sta facendo per rafforzare la propria posizione di leadership nei settori sempre più convergenti di AdTech e MarTech. Inoltre, la sua profonda e rigorosa esperienza nella direzione generale aprirà un nuovo capitolo nella storia di Codewise, aiutandoci a cementare pienamente i principi della crescita sostenibile e dell'innovazione incentrata sul cliente, nella nostra espansione verso nuovi segmenti di mercato e aree geografiche. Un altro criterio cruciale per me è stato il fatto che John si inserisce naturalmente nella trasformazione culturale di Codewise, che si sta evolvendo in una azienda matura leader di mercato. Da quando è entrato in Codewise, John ha dimostrato una profonda comprensione della nostra storia, tecnologia e business da una parte e dell'ecosistema clienti in costante cambiamento dall'altra. Per armonizzare queste due dimensioni, John ha iniziato una profonda trasformazione operativa e strategica mirata ad integrare ulteriormente nel nostro DNA la prossimità al cliente e l'eccellenza operativa. Siamo estremamente fortunati ad avere qualcuno della statura di John a guidare il nostro team dirigenziale, consentendomi di dedicare molto più del mio tempo allo sviluppo delle relazioni con organizzazioni internazionali a sostegno dell'agenda della compliance nell' AdTech e alla realizzazione del mio sogno di aiutare aspiranti imprenditori in tutto il mondo, condividendo la conoscenza e l'esperienza che mi hanno aiutato a costruire una delle aziende tecnologiche a più rapida crescita nel mondo."

"Sono profondamente onorato di guidare Codewise nella prossima fase di innovazione cliente-centrica e di crescita guidata dall'eccellenza operativa," ha detto Malatesta. "Robert Gryn ha non soltanto costruito una delle aziende a più rapida crescita in Europa, ma ha letteralmente rivoluzionato il settore del performance marketing con le sue idee e con le sue soluzioni visionarie. Grazie a lui e al team di Codewise, gli addetti al marketing digitale di migliaia di brand ed agenzie pubblicitarie nel mondo hanno potuto massimizzare i loro ROI pubblicitari tramite le nostre piattaforme leader di settore Ad Exchange e Online Ads Measurement and Optimization. Sull'onda di questo successo, porteremo ora Codewise ad un livello del tutto nuovo di pianificazione ed esecuzione customer-first e di disciplina operativa, consolidando modelli di crescita ripetibili e scalabili e generando ancor più valore per i nostri clienti e dipendenti."

John Malatesta è laureato in economia all'Università di Pavia ed è membro di diverse e prestigiose organizzazioni internazionali. Prima di questa nomina, ha occupato molteplici ruoli di leadership in IBM, Accenture, Sun Microsystems, Oracle, Kaspersky Lab, Schneider Electric e Socialbakers.

Informazioni su Codewise

Fondata nel 2011, Codewise è il primo provider nel settore delle soluzioni di misurazione e gestione di pubblicità online alimentate da IA per i professionisti del marketing digitale. Nel 2017 e 2018, Codewise è stata riconosciuta come una delle aziende tecnologiche a più rapida crescita in Europa, secondo il Financial Times, Statista e Deloitte. Le soluzioni Codewise aiutano migliaia di società in 190 paesi a tracciare, misurare e ottimizzare miliardi di dollari di spesa pubblicitaria, aumentando la loro efficienza e i loro ROI. Codewise attualmente misura oltre 2,5 miliardi di dollari di spesa pubblicitaria digitale per alcuni dei più grandi marchi e agenzie pubblicitarie del mondo, compresi 400 milioni di dollari di spesa pubblicitaria su Facebook. Per saperne di più: codewise.com.

Contatti PR: media@codewise.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/767594/Codewise_new_execs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659010/Codewise_logo1_Logo.jpg