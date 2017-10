Comunicazione digitale: si salveranno solo le aziende capaci di scrivere in modo efficace

2 ottobre 2017- 10:18

() - Secondo i dati presentati al FED (Forum dell’Economia Digitale) l’84% delle aziende fallite nel 2015 non aveva un sito web. Questi numeri non si limitano a fortografare il ritardo delle PMI italiane nei confronti del digitale, ma confermano la grande difficoltà che aziende e professionisti incontrano in tutte quelle attività che richiedono una comunicazione attiva.

Ne ha parlato Alessio Beltrami - fondatore di Content Marketing Italia - sabato 30 settembre a Milano presentando il metodo di scrittura efficace RISCRIVI di fronte a una platea di 100 imprenditori.

“Per la maggior parte delle aziende” ha spiegato Beltrami “comunicare significa acquistare spazi pubblicitari, ma oggi gli utenti vogliono altro, oggi i clienti vogliono contenuti capaci di fornire loro soluzioni e informazioni utili”.

È questa la sfida che mette in crisi piccole e grandi realtà imprenditoriali che non hanno mai prodotto contenuti e si ritrovano improvvisamente ad affrontare un compito elementare, ma allo stesso tempo arduo: saper scrivere.

I benefici del digitale infatti sono irraggiungibili senza contenuti efficaci, per questo la capacità di scrivere in modo chiaro resta il pilastro portante di ogni strategia di comunicazione.

Durante la mattinata Alessio Beltrami ha presentato RISCRIVI, il metodo di scrittura efficace pensato per le aziende. A differenza dei normali metodi di scrittura, RISCRIVI consente di migliorare le proprie capacità di scrittura senza partire dal foglio bianco.

Il concetto di “efficacia” è centrale nel metodo: “A salvare le aziende” ha spiegato Beltrami “non sarà la bella scrittura, ma la capacità di farsi capire richiedendo uno sforzo minimo ai clienti e trasferendo solo quelle informazioni per loro rilevanti”.

Tutti concetti contenuti all’interno del libro RISCRIVI: un vero e proprio strumento pratico di scrittura efficace applicabile ad ogni attività di comunicazione aziendale.

Secondo Beltrami infatti la capacità di comunicare in modo chiaro non si limita ai contenuti online, ma tocca ogni tipo di comunicazione, da quella interna e quella istituzionale passando per tutte quelle relazioni informali tra azienda e cliente (email, WhatsApp, chat…) che utilizzano la parola scritta.

Sul sito web www.riscrivi.com sono disponibili più informazioni sul metodo e sui percorsi di formazione dedicati alle aziende.

Alessio Beltrami è uno dei principali esperti di Content Marketing in Italia, è autore di numerosi libri sull’argomento ed è professore presso l’Università Bicocca del corso di Teorie e Tecniche dei Nuovi Media.

Per informazioni:

www.contentmarketingitalia.com

info@contentmarketingitalia.com