1 febbraio 2019- 17:35 Con Ega Matera 2019 Capitale Europea della Cultura diventa destinazione per eventi e congressi

(Roma, 1 febbraio 2019) - Roma, 1 febbraio 2019 - Solo 123 giorni e un budget di 3 milioni di euro per allestire 1 avveniristico centro polifunzionale da 1.000 ospiti, 1 arena da 7.000 posti per spettacoli all’aperto e 1 villaggio servizi che dalla Cerimonia di apertura del 19 gennaio e per tutto l’anno ospiteranno i 4 milioni di visitatori previsti per Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. Il tutto coordinando 1 raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da 3 aziende leader nel settore dei grandi eventi e degli allestimenti, decine di subfornitori, più di 100 persone coinvolte tra maestranze e professionisti, migliaia di Autorità e ospiti da invitare ed accogliere durante la Cerimonia di apertura.

Sono questi i numeri della sfida vinta da Ega – da oltre 50 anni al fianco delle Istituzioni nell’organizzazione e nella gestione dei grandi eventi – che dopo Expo Milano 2015 e il G7 Summit di Taormina 2017 ha contribuito ad un altro grande successo italiano, grazie alle sue competenze e alla capacità di fare squadra con tutti gli stakeholder coinvolti.

Il complesso della Cava del Sole - una cava settecentesca da cui è stato estratto il tufo per costruire i Sassi di Matera - rappresenta il primo progetto di legacy di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, perché permetterà alla città di promuoversi in Italia e nel mondo non solo come destinazione turistica leisure, ma anche come una destinazione del turismo congressuale, degli eventi aziendali e del turismo delle arti performative.

Gli spazi sono organizzati in tre grandi aree: la Serra, l’auditorium modulare in grado di accogliere fino a 1.000 persone sedute a platea; l’Arena, che con un palco di 24 metri di larghezza e 18 metri di profondità, è in grado di accogliere 7.000 spettatori in piedi e 3.500 seduti; il Villaggio, dove sono ubicati tutti i servizi: bar, bistrot, bike sharing, bookshop, temporary store, biglietteria e infopoint.

Un progetto avveniristico, visionario e totalmente sostenibile che si contestualizza perfettamente nell’area protetta del Parco Nazionale della Murgia: i materiali impiegati sono solo legno, TFE e acciaio e per la sua realizzazione è stata compensata oltre 1 tonnellata di emissione di CO2.

La Cava del Sole sarà gestita dal RTI fino al 2022 e come afferma Claudia Maria Golinelli, professore ordinario di Management degli eventi all’Università Tor Vergata di Roma e Vicepresidente di Ega: “oltre ad ospitare mostre, concerti e spettacoli internazionali sarà la sede più moderna ed affascinante in Italia per convention e meeting aziendali, lanci di nuovi prodotti, convegni, nonché scenario ideale di format televisivi e cinematografici”.

Guarda la Gallery fotografica

Guarda la Rassegna Stampa della Cerimonia inaugurale

Presentazione Cava del Sole

Maggiori info su www.cavadelsole.it e www.ega.it

Contatti media:

Felice d’Endice Cell. 344.2570189 Email: felice@ega.it

Chi è Ega - Worldwide Congresses & EventsEga dal 1965 organizza eventi e congressi d’importanza nazionale ed internazionale. Fondata da Emma e Cristina Aru, pioniere della nascita del settore congressuale in Italia e dello sviluppo internazionale di Ega, è oggi guidata da Claudia Maria Golinelli, professore ordinario di Management degli eventi all'Università di Roma Tor Vergata che gestiste un team di oltre 30 professionisti del settore con esperienza decennale accomunati dalla stessa passione: fare degli eventi un’esperienza memorabile. La formazione continua certificata da IAPCO, la dimensione internazionale costituita dalla membership ad INCON presente in 93 città del mondo e la propensione all’ascolto e all’innovazione continua fanno di Ega non solo un PCO classico, ma un vero e proprio partner nell’organizzazione di eventi congressuali, governativi ed istituzionali, corporate ed eventi aperti al pubblico. Tra i principali progetti gestiti da Ega negli anni si segnalano: Cerimonia Inaugurale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, WAIMH 2018, G7 Summit Taormina 2017, BNL Internazionali d’Italia 2016/18, WCRR 2016, Fast Post Expo - ParcoExperienceMilano 2016/18, gli eventi di EXPO Milano 2015 e di Padiglione Italia, Eventi Regione Lombardia e Comune di Milano 2015/18, 28esimo Meeting Internazionale per la Pace Tirana 2015, Semestre Italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea 2014, WLS 2014, EXPO Shanghai 2010, G8 Summit L’Aquila 2009