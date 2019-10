24 ottobre 2019- 11:52 Con i rossetti I’m Matt di Pupa un look sofisticato ed elegante: un opaco assoluto che fa splendere lo stile

(Milano, 24 ottobre 2019) - Milano, 24 ottobre 2019 - Il rossetto è il cosmetico essenziale da avere sempre nel beauty case, che può raccontare la propria identità, diventare un’arma di seduzione da sfoderare al momento giusto o semplicemente aiutare a dare una scossa di energia con un po’ di colore in più. Re indiscusso del make-up, da solo riesce a modificare la percezione della carnagione e a correggere le discromie della pelle, attirando l’attenzione sulla curva più interessante di ogni persona: il sorriso.

Per evitare spiacevoli inconvenienti quali macchie e sbavature e avere la certezza di non doverlo ripassare ogni volta dopo aver mangiato, bevuto o profuso baci, è sicuramente meglio avere a disposizione un rossetto a lunga tenuta. Pratici e di tendenza, i rossetti matt di Pupa si caratterizzano per la lunga durata e l’effetto vellutato che conferiscono alle labbra. Con una texture omogenea e priva di pigmenti, dipingono come pastelli la bocca valorizzando al massimo il sorriso, e sono tra i protagonisti incontrastati della prossima stagione in tema di make-up. Sia quando si vuole sfoggiare un trucco impeccabile sia nella quotidianità, sono adatti a tutte le occasioni grazie alla loro lunga tenuta e resistenza nel tempo e che si indossi un paio di jeans o un abito lungo, donano sempre un aspetto cool che non passa inosservato.

I’m Matt è la linea di rossetti opaco assoluto di Pupa adatta a ogni incarnato, con una gamma di 16 tonalità di colore tra cui scegliere studiata per esaltare ogni tipo di forma del viso, che garantisce una tenuta straordinaria e una colorazione intensa senza seccare o appesantire le labbra. Dai colori più naturali come Delicate Nude e Angel Rose, per arrivare ai colori più intensi, come il sensuale True Red o il vivace Blue Fuchsia, le labbra acquisiscono immediatamente un tono opaco accattivante, morbido e voluminoso. Inoltre, con una formula di nuova generazione, la gamma I’m Matt di Pupa risolve la diffusa tendenza dei rossetti matt a seccare le labbra, grazie a una texture ricca e cremosa arricchita con Burro di Mango selvatico dalle proprietà emollienti e idratanti.

Pur essendo molto resistenti nel tempo rispetto a un normale rossetto, le modalità di applicazione non cambiano. Grazie all’elevatissima concentrazione di pigmenti e lacche che garantisce una scrivenza piena e immediata, I’m Matt scivola con estrema facilità sulle labbra definendole perfettamente. Per ottenere un risultato ottimale basta applicare il rossetto partendo dal centro del labbro superiore verso gli angoli e poi sul labbro inferiore, partendo dagli angoli verso il centro. Se ci si vuole assicurare una definizione perfetta si può delineare prima le labbra con la matita True Lips oppure Made To Last Definition Lips nel colore abbinato. Oppure, per cambiare attitudine in una sola mossa, si può applicare uno strato di lip gloss trasparente, come il Natural Slide Lip Gloss. Un risultato impeccabile e un impatto assicurato, con i rossetti I’m Matt di Pupa la nuova tendenza è sulla bocca di tutte.

UFFICIO STAMPA CONTENT SCREAMER

Sito web: http://www.contentscreamer.com/it

Email: info@contentscreamer.com