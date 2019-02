14 febbraio 2019- 18:08 Con l'acquisizione di Telegenic, Euro Media Group rafforza i suoi servizi di riprese in esterna nel Regno Unito e in Europa

- Euro Media Group (EMG) ha annunciato l'acquisizione di Telegenic, Top Player nel settore delle riprese in esterna nel Regno Unito e in Europa

Telegenic gestisce una flotta di 15 van per la produzione e le riprese esterne, tutti dotati della più avanzata tecnologia disponibile per produzioni HD, Ultra HD e HDR fornendo servizi sul mercato musicale, sportivo e di intrattenimento più importanti del mondo.

Telegenic ha recentemente aperto una sede negli Stati Uniti e attualmente fornisce servizi a Sky e al PGA Tour.

Tale acquisizione rientra nella strategia di EMG di far crescere le proprie attività nel Regno Unito e in Europa, nonché di ampliare la propria gamma di servizi e mezzi di produzione permettendo così al Gruppo di coprire al meglio tutti i più grandi eventi a livello mondiale. EMG potrà contare sull'esperienza e la competenza dell'attuale gruppo dirigente di Telegenic per proseguire lo sviluppo dell'attività con l'appoggio del Gruppo.

Patrick van den Berg, co-amministratore delegato di EMG, ha dichiarato: «Siamo molto contenti di accogliere Telegenic e il suo team così competente e stimato all'interno di Euro Media Group. Questa acquisizione rientra perfettamente nella nostra strategia di crescita internazionale, e in particolare nel progetto di consolidare la nostra posizione sui mercati con un forte potenziale.Dimostra inoltre la nostra capacità di attirare aziende molto affermate all'interno del nostro Gruppo con l'obiettivo di far crescere la nostra attività. Ci proponiamo di proseguire il nostro piano di sviluppo in Europa e non solo, sia attraverso la crescita interna che tramite acquisizioni, mentre l'attività di Telegenic negli Stati Uniti consentirà a EMG di ampliare ulteriormente la sua presenza internazionale».

Peter Bates and Terry James, soci principali e massimi dirigenti di Telegenic, hanno affermato: «Si tratta di un'opportunità straordinaria per una azienda come la nostra per esplorare le sempre nuove tecnologie emergenti che il mercato mette a disposizione in questo periodo di transizione offrendo nuove modalità operative e di workflow. Da oltre 20 anni Telegenic è sinonimo di grandissimi traguardi nel settore tecnologico, attraverso l'offerta di soluzioni di punta nel mercato e curate da un'équipe piena di talento e motivazione. Entrando a far parte di EMG possiamo continuare ad ampliare la nostra fama di offerta di eccellenza, lavorando a fianco di aziende che condividono la nostra passione, i nostri valori e la nostra ambizione».

Info su Euro Media Group

Leader europeo per la fornitura di servizi audiovisivi e di trasmissione, Euro Media Group gestisce l'intera catena di produzione delle immagini, dalla creazione alla distribuzione, grazie al suo know-how unico e ad una competenza riconosciuta in tutto il mondo. Orientato ai nuovi media, il Gruppo è uno dei Top Player dei più grandi eventi internazionali, tra cui manifestazioni sportive (Tour de France, Ryder Cup, Campionato mondiale di calcio FIFA, Campionato europeo di calcio UEFA, Formula 1…), spettacoli live (Eurovision, MTV Awards, BRIT Awards, Royal Events…) e talent show (The Voice, MasterChef, X-Factor…). Euro Media Group dispone di una vasta gamma di studi televisivi e di una delle più importanti flotte di mezzi mobili d'Europa.