31 ottobre 2018- 15:51 Con Locauto Cares, la solidarietà si mette in moto anche nel settore rent

(Milano, 31 ottobre 2018) - Si chiama Locauto Cares ed è una nuova realtà di Locauto Group, azienda al 100% italiana, con 30 anni di esperienza nell’automotive e nel noleggio a breve, medio e lungo termine e partner per l’Italia della multinazionale Enterprise rent a car, leader mondiale del noleggio. Attraverso il progetto Locauto Cares, il Gruppo intende farsi parte attiva di iniziative a forte impatto sociale.

“Locauto Cares” - commenta Raffaella Tavazza, Vice President di Locauto Group – rappresenta il nostro impegno nel diffondere un messaggio di cultura e responsabilità sociale. Siamo convinti che solo attraverso lo sviluppo di iniziative e progetti di sensibilizzazione concreta si possa giocare un ruolo nella crescita personale di ognuno di noi”.

Operazioni di solidarietà e vicinanza alle comunità locali e internazionali che Locauto Cares ha già avviato come nel febbraio di quest’anno con il sostegno all’importante iniziativa in qualità di Official Rent-a-car partner di FC Internazionale Milano, accogliendo la Nazionale Italiana Calcio Amputati presso il Suning Training Centre di Appiano Gentile.

Altro tangibile contributo di Locauto Group, seguito al dramma vissuto nella città di Genova la scorsa estate, è la partecipazione all’iniziativa che coinvolgerà una delegazione di tifosi appartenenti agli Inter Club di Genova e Savona per una giornata all’insegna della partecipazione e della vicinanza alla comunità genovese e ligure. In occasione della partita di Serie A Inter-Genoa che si disputerà il prossimo 3 novembre, la delegazione di tifosi raggiungerà lo stadio San Siro di Milano a bordo di cinque minivan messi a disposizione da Locauto Group dove, grazie al supporto del Centro Coordinamento Inter Club, saranno accolti da una Legend di Inter Forever.

“Un gesto concreto, spontaneo e simbolico – sottolinea Raffaella Tavazza - che vuole comunicare vicinanza. E quale miglior modo, se non quello di supportare i tifosi durante le loro trasferte per raggiungere la propria squadra del cuore?”

L’appuntamento con la solidarietà di Locauto Cares è quindi fissato per il prossimo 3 novembre a San Siro per la partita Inter-Genoa. Per approfondimenti https://www.locautorent.com/it/locauto-cares