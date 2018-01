Con Paymat si viaggia in Europa su FlixBus

12 gennaio 2018- 16:13

(Milano, 12 gennaio 2018) - Grazie alla partnership con la società degli autobus verdi, la piattaforma di SNAITECH offrirà la possibilità di acquistare voucher per viaggiare in tutta Europa

Viaggiare non è mai stato così comodo. Grazie all'accordo siglato tra SNAITECH e FlixBus, è già possibile acquistare i voucher per i titoli di viaggio della rete autobus più estesa d’Europa presso gli oltre 7000 punti vendita della rete Paymat.

La piattaforma, che gestisce per SNAITECH la distribuzione dell'offerta dei servizi di ricarica e pagamento, implementa così la propria offerta raggiungendo un bacino d'utenza ancora più ampio e differenziato, a conferma della validità e sicurezza dei servizi offerti.

FlixBus è un giovane operatore della mobilità che ha cambiato il modo di viaggiare di milioni di persone in Europa con la sua rete di autobus intercity, che collega oltre 1.400 città in 26 Paesi del continente.

I voucher FlixBus permetteranno ai clienti di acquistare i biglietti in modo pratico e veloce per poter scoprire nuove destinazioni con offerte adatte a tutte le tasche.

Nata nel 2006, la piattaforma Paymat, che per il Gruppo SNAITECH gestisce la distribuzione dell’offerta dei servizi di ricarica e pagamento, oggi conta una rete di oltre 7000 punti vendita affiliati in tutta Italia. Consente la gestione di un articolato sistema di ricariche (telefoniche Nazionali e Internazionali, Tv, carte di credito prepagate, gift card) e l'apertura e il deposito di conti di gioco SNAI. Inoltre permette di acquistare e-Voucher (Paysafecard) ed effettuare ricariche per i servizi postali Clicca&Posta, che consentono l’invio di raccomandate, prioritarie e telegrammi, nonché il servizio di pagamento di bollettini MAV e RAV, pagamento utenze cbill, PagoPa e Bolli Auto.

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 200.000 collegamenti al giorno verso 1.400 destinazioni in 26 Paesi.

Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baveria, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid e Bucarest il team FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati migliaia di posti di lavoro nel settore. www.flixbus.it/azienda

