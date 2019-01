28 gennaio 2019- 10:20 Consapevolezza e responsabilizzazione nel GDPR - 4 febbraio Sala della Lupa, Palazzo Montecitorio

(Roma, 28 gennaio 2019) - Consapevolezza e responsabilizzazione. Etica, accountability, effettività, efficacia: la rosa dei venti del GDPR". L'evento-dibattito GDPR organizzato e promosso dall'Osservatorio679 che avrà luogo il 4 febbraio prossimo alla Sala della Lupa, a Palazzo Montecitorio di Roma, vedrà i vertici della protezione dei dati personali europei ed italiani, dibattere sullo stato dell'arte dell'applicazione del GDPR, l'oramai noto Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Verrà tracciato un bilancio del primo anno del GDPR, un anno di cambiamento, di transizione e di assestamento per istituzioni e organizzazioni coinvolte nel ridisegnare e regolamentare il proprio modello data protection.

La giornata vedrà al tavolo di lavoro il Garante Europeo Giovanni Buttarelli, l'Autorità Garante italiana rappresentata da Giuseppe Busia, il Capo dell'unità "Protezione e scambi internazionali dei dati"della Commissione europea Bruno Gencarelli, Rosario Imperiali, avvocato cultore della privacy e Riccardo Giannetti, presidente dell'osservatorio e scheme owner data protection.

"L'Osservatorio679 nasce dall'esigenza di creare un incubatore culturale e di idee tra tutti i professionisti e operatori del settore della data protection, a prescindere dal settore di attività." afferma il presidente Riccardo Giannetti.

"Questo secondo appuntamento, a distanza di otto mesi dal primo evento del 9 maggio 2018, è molto importante in quanto in piena attuazione del GDPR. Rappresenta il momento di verifica dello stato dell’arte dell’attuazione e quale elementi rimangono ancora da chiarire.”

“Uno di questi” continua Giannetti, “è rappresentato dalle linee guida n. 4/2018 rilasciate dall’EDPB in cui viene finalmente chiarito ogni dubbio residuo su come, chi e con quali strumenti può essere applicato l’istituto della certificazione.”

“Con orgoglio rivendichiamo infine, in qualità di Osservatorio679, l’importanza del contributo fornito per la definizione dei criteri richiamati dalle linee guida. Suggerimenti inviati durante la consultazione pubblica, per una integrazione totale dei requisiti previsti per l’accreditamento con lo standard ISO/IEC 17065:2012. "

info e registrazioni su www.osservatorio679.org