14 novembre 2018- 17:11 ConTe.it si rinnova: online il nuovo sito, all’insegna dell’usabilità

(Roma, 14 novembre 2018) - Un nuovo sito progettato per rispondere alle esigenze delle persone che devono assicurare i propri veicoli.

ConTe.it, assicurazione online leader nel ramo auto, rinnova il proprio sito all’insegna dell’usabilità. Partendo dai feedback dei clienti, team interni ed esterni all’azienda hanno collaborato per realizzare un nuovo sito web accessibile e chiaro, piacevole da navigare e soprattutto dove non bisogna pensare troppo per trovare le informazioni di cui si necessita.

Dai feedback degli utenti al nuovo sito

In vista del rifacimento del sito, i team interni dedicati al miglioramento dell’esperienza utente, supportati dal partner 5A Design (studio creativo indipendente con sede a Roma e Berlino specializzato nella progettazione e sviluppo di brand, prodotti e servizi digitali e fisici), hanno avviato attività profonde di ricerca coinvolgendo direttamente gli utilizzatori del servizio, online e non.

Dai risultati delle diverse attività di ricerca (analisi dei comportamenti online, questionari, interviste individuali, test d’usabilità mirati, ecc.) sono stati mossi i primi passi che hanno consentito la nuova progettazione del sito web ConTe.it.

Nuovo sito ConTe.it: funzionale, intuitivo, accessibile

I principi che hanno guidato il rifacimento del sito web www.conte.itpossono essere così riassunti:

• Rassicurazione sull’affidabilità dell’organizzazione e sulla qualità del servizio offerto.

• Chiarezza delle informazioni presenti online (coerenti con quelle comunicate al telefono).

• Possibilità di scegliere tra diversi canali di contatto (telefono, e-mail e a breve sarà anche disponibile la chat online).

• Accessibilità facilitata al centro supporto online per tutte quelle persone che preferiscono cercare in autonomia le risposte.

• Disponibilità immediata del numero di telefono in caso d’incidente o di richiesta del carro attrezzi.

• Valorizzazione delle novità in ambito prodotti e servizi.

• Evidenziazione delle ultime news provenienti dal blog di ConTe.it, aggiornato giornalmente.

• Accessibilità chiara e immediata al menu, all’area personale e al form per calcolare un nuovo preventivo auto e moto.

Inoltre, sono stati progettati un nuovo sistema iconografico per identificare le garanzie disponibili e i vantaggi e un nuovo set di illustrazioni chiaro e flessibile che traducono visivamente la voce del brand ConTe.it:

• Affidabile

• Entusiasta

• Professionale

Infine, per valorizzare il carattere umano e altamente professionale dell’organizzazione, la direzione creativa, d’accordo con il business e il team di customer experience, ha scelto immagini di persone che realmente compongono i team interni.

Chi è ConTe.it?

ConTe.it è il marchio italiano del Gruppo Admiral, assicurazione online leader nel ramo auto presente in Gran Bretagna, Spagna, Francia, Italia e Stati Uniti con oltre 5 milioni di clienti in tutto il mondo e uno staff globale che supera le 10 mila persone.

Obiettivo principale dell’azienda è mantenere alta la qualità del servizio in tutte le fasi di gestione della polizza e garantire così la soddisfazione dei propri clienti. Una linea strategica in cui l’organizzazione crede fortemente, come dimostrano anche le politiche di gestione volte al benessere e alla soddisfazione dei propri dipendenti. Un ambiente di lavoro sano e piacevole, premiato ancora una volta nel 2018 dall’istituto Best Place to Work, consente di offrire ai propri clienti un servizio di assistenza affidabile e sempre presente, anche nei giorni festivi.

ContattiEmail: ufficiostampa@conte.itSito web: www.conte.it