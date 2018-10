29 ottobre 2018- 11:07 Conto deposito: guida ai migliori prodotti

(Roma, 29 ottobre 2018) - Roma, 29 Ottobre 2018 - Se c’è un insegnamento che è derivato direttamente dalla crisi finanziaria del 2008 per gli italiani è che allo scopo di affrontare con più serenità il futuro, con i suoi eventuali momenti di difficoltà, la soluzione giusta può essere il risparmio.

Quindi non è un caso se sempre più italiani stanno scegliendo un’alternativa alle varie forme di investimento oggi più gettonate: stiamo parlando del conto deposito. Se immobilizzare i risparmi sul conto corrente non offre grossi vantaggi bisogna trovare soluzioni più vantaggiose e che mettano al riparo dall’inflazione altalenante.

Secondo il sito migliorecontodepositoconfronto.com, proprio per evitare svalutazioni e crisi sempre più imprenditori e risparmiatori stanno optando per il conto deposito che si è rivelato negli ultimi anni come uno dei migliori strumenti per non correre rischi.

Conto deposito: i dati italiani e la situazione attuale

Basta dare uno sguardo ai numeri del mercato dei conti deposito per capire in che direzione si sta muovendo. Ci sono diverse ricerche come quella dell’Osservatorio Tassi che dicono che il 33% chi sceglie un conto deposito opta per cifre superiori ai 50 mila euro.

Questo testimonia direttamente la grande affidabilità di questo prodotto finanziario verso il quale si rivolgono le attenzioni di sempre più risparmiatori. Un ulteriore dato racconta il successo dei conti deposito in Italia, sempre per lo stesso studio sono più di 580 miliardi di euro i soldi presenti sui conti degli italiani.

Come noto i conti deposito diventano più convenienti a mano a mano che il titolare aumenta il lasso di tempo per cui il conto resta vincolato. Diamo quindi uno sguardo alle fasce temporali correnti per capire in che direzione vanno le scelte degli italiani.

• I depositi vincolati a 7 - 12 mesi sono oltre il 57% del totale e hanno visto un aumento del 5% nel 2018. • Abbiamo poi i conti deposito con vincolo a 6 mesi che hanno toccato una quota pari al +8% andando a coprire un 22% del mercato totale • La restante parte dei risparmiatori preferisce aprire conti non vincolati che sono meno convenienti dal punto di vista dei rendimenti, ma dimostrano la grande cautela dei risparmiatori

Perché conviene il conto deposito?

Il conto deposito è un prodotto di investimento che si può ottenere solo se legato al comune conto corrente e deve avere lo stesso intestatario del conto corrente stesso. Si può spostare al suo interno una certa somma di denaro e questo permette di iniziare a metterla a frutto.

Questo consente di ottenere un piccolo guadagno relativo alla percentuale di tasso di interesse corrisposto dalla banca, in genere il tasso si aggira intorno al 2%. I guadagni non saranno altissimi, ma bisogna considerare il gatto che si tratta di un investimento sicuro al 100% perché c’è copertura anche in caso di default della banca.

Gli importi depositati sono coperti dal fondo interbancario di tutela dei depositi, ma ulteriore vantaggio è il fatto che anche sui conti vincolati per i clienti che hanno necessità improvvisa di riprendere il loro denaro non si pagano penali per farlo.

Conto deposito vincolato: la soluzione migliore?

In un’epoca dove investire si sta rivelando sempre più difficile e complesso il conto deposito vincolato si rivela come uno strumento di investimento sempre più diffuso in Italia. La ragione del successo del conto deposito nel nostro Paese è semplice: consente di ottenere una rendita semplicemente depositando fondi su un conto.

Il conto deposito vincolato, quindi, è un'opzione da valutare specialmente per quel tipo di investitori che non hanno una forte propensione al rischio e che non hanno voglia di spendere troppo tempo controllando l’andamento dei mercati finanziari ogni giorno. I rendimenti di un conto deposito sono slegati dall’andamento di mercato e questo permette di scaricarsi dallo stress.

Come è facile comprendere il conto deposito non ha nulla o quasi a che vedere con un conto corrente, infatti non ha le sue stesse funzioni. Con questa tipologia di conto non puoi accreditare o addebitare né fare le classiche operazioni da conto corrente. Ovviamente sono disponibili i prelievi e i versamenti sul conto deposito, ma questi avvengono attraverso il cosiddetto conto d’appoggio.

Il conto d’appoggio infatti è intestato al possessore del conto deposito e non può essere intestato a nessun altro. Quindi, quali sono le possibilità di un conto deposito vincolato? Si tratta del proprio conto di risparmio, il denaro versato deve rimanere sempre lì e non deve essere toccato, è così che il conto deposito si trasforma in una risorsa finanziaria.

Perché scegliere un deposito vincolato?

Cosa significa esattamente “deposito vincolato”? In buona sostanza se si sceglie di aprire un conto deposito vincolato ciò implica che le somme presenti su di esso non possono essere toccate prima che scada un certo lasso di tempo. Questo periodo di tempo non è determinato arbitrariamente ma viene concordato con l’istituto bancario dove si è aperto il conto o dove si intende aprirlo.

Chi vede il conto deposito come una forma di investimento deve valutare un fattore: i profitti del conto aumentano all’aumentare del tempo di vincolo concordato con la banca. Quindi se si ha del denaro che si pensa di non toccare per molto tempo il conto deposito è davvero l’ideale per tenere il proprio denaro al sicuro e farlo rendere.

Un aspetto va però considerato. È importante non vincolare somme che si sa che potrebbero servire in futuro altrimenti tutto il programma di investimento andrebbe semplicemente a fondo. Certo le somme vincolate restano comunque prelevabili, non sono bloccate, ma fare un prelievo fa venire meno l’accordo con la banca e potrebbe anche portare ad eventuali sanzioni.

Considerazioni finali sul conto deposito

Il conto deposito diventa davvero conveniente solo se vincolato, ecco perché sempre più persone lo preferiscono rispetto all’acquisto di titoli e azioni: si blocca una certa somma di denaro e non ci si pensa più, bisognerà solo incassare i rendimenti nel momento in cui questi sono pronti.

Una particolare attenzione va prestata alla scelta della banca che offre il conto, è importante cercare quella che offre le condizioni migliori e più vantaggiose rispetto alle altre per massimizzare il proprio profitto e azzerare le spese.

Per maggiori informazioni:

Sito web: http://www.migliorecontodepositoconfronto.com/Conto deposito poste italiane: http://www.migliorecontodepositoconfronto.com/poste-italiane/Conto deposito Widiba: http://www.migliorecontodepositoconfronto.com/widiba/Conto deposito per minorenni: http://www.migliorecontodepositoconfronto.com/conto-deposito-minorenni/

Comunicato Stampa a cura di Img Solutions srl