25 giugno 2019- 11:13 Corso Digital Marketing Queryo all’Università di Cagliari

Cagliari, 25 giu. - Cagliari, 25 giu. - Digital Marketing all’Università: a Cagliari il primo corso pratico realizzato da Queryo digital agency innovativa oggi al servizio degli studenti dell’Ateneo.

Inizia nel prossimo mese di Luglio, durerà 30 ore e darà diritto a 3 crediti formativi (CFU). Il corso di Digital Marketing proposto agli studenti di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università di Cagliari, è pensato per fornire conoscenze e competenze concrete, immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

L’obiettivo è quello di arricchire l’offerta formativa dell’ateneo, mettendo a disposizione degli studenti l’esperienza diretta in campo web marketing di un nuovo Professor-Practice, Roberto Pala, CEO & Founder di Queryo Advance srl Digital Agency Data Driven, che rappresenta oggi un’eccellenza su tutto il territorio nazionale.

Queryo è una società con un forte approccio innovativo, specializzata in servizi di consulenza Digital Strategy per grandi marchi internazionali fra cui ad esempio Chicco, Ducati, Kasanova, Lego, Prenatal, Volvo ecc.. composta da un team altamente qualificato e orientata da sempre alla crescita, a livello professionale innanzitutto.

Da qui nasce l’idea di un seminario di approfondimento sul marketing digitale dedicato agli studenti universitari, che favorisca il passaggio di competenze e fornica spunti e nuove opportunità per i prossimi laureati.

“Una società che crede nel futuro investe nella formazione. Quella dei giovani, prima di tutto.”

Così ha esordito Roberto Pala docente del nuovo corso universitario di Digital Marketing, durante il discorso di presentazione presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica di Cagliari.

L’accordo fra Queryo e l’Università di Cagliari è una dimostrazione della volontà di investire attivamente nella formazione dei giovani, dei neolaurati di domani, che si affacceranno a un mercato del lavoro sempre più competitivo e complesso, nel quale le competenze digitali, in campo web marketing in particolare, sono ormai imprescindibili.

Il programma del seminario è strutturato per fornire basi teoriche e skills pratiche attraverso quattro diversi moduli formativi, che affronteranno i temi fondamentali della SEO (Search Engine Optimization), delle Campagne SEM (Search Engine Marketing) e Social Advertising, la lettura ed il monitoraggio di dati e risultati attraverso Google Analytics.

A ciascun modulo verrà inoltre associato un ampio laboratorio, guidato direttamente dal Prof. Roberto Pala, che seguirà personalmente anche la valutazione finale dei partecipanti. Un’occasione, dunque, per applicare sul campo le competenze acquisite in aula e ottenere indicazioni, spunti e risposte immediate. “Tutti, i giovani soprattutto, hanno il dovere di essere curiosi e lungimiranti. Non possiamo limitarci a percorsi standard e accontentarci di raggiungere il punto d’arrivo predefinito, dobbiamo essere aperti e preparati a raccogliere sfide, ricettivi a nuovi stimoli e pronti a costruire attivamente il nostro futuro.” Roberto Pala

Queryo Advance Srl

https://www.queryo.com/

https://www.queryo.com/i-nostri-clienti.html

Il programma completo ed il calendario delle lezioni del corso digital marketing Queryo per l'Università di Cagliari si trovano sul sito dell’ateneo all’indirizzo http://people.unica.it/giorgiogiacinto/2019/06/08/seminario-di-digital-marketing-queryo/ .